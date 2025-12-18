Újra elindul a „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” pályázat

A kormány a nagy sikerre és érdeklődésre való tekintettel újra elérhetővé teszi a „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” pályázatot a Demján Sándor Program keretein belül, amely a korábbinál is szélesebb körű, mesterséges intelligenciára épülő megoldásokkal kiegészítve támogatja a hazai mikro- és kisvállalkozások digitális fejlesztéseit - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szerdán.

A pályázat 1,1 milliárd forintos keretösszeggel indul, amelynek köszönhetően további olyan 600-800 hazai vállalkozás juthat professzionális szolgáltatók által megvalósított, korszerű digitális megoldásokhoz, akik a program 1. ütemében nem részesültek támogatásban. A pályázati forrás igénybevételéhez önerő nem szükséges, a támogatási intenzitás 100 százalékos. A programra minden olyan magyarországi székhelyű, köztartozásmentes mikro- vagy kisvállalkozás – beleértve az egyéni vállalkozókat is – jelentkezhet, amely még nem rendelkezik honlappal, vagy meglévő webes felülete elavult. A támogatás összege vállalkozásonként bruttó 400 ezer forinttól bruttó 2 millió forintig terjedhet.

„A digitális jelenlét többé nem versenyelőny, hanem alapfeltétel. Célunk, hogy minden magyar mikro- és kisvállalkozás korszerű, hatékony és a jövő technológiáira nyitott online eszközökkel dolgozhasson. A mesterséges intelligencia alkalmazása a legkisebb vállalkozások számára is kézzelfogható segítséget jelenthet hatékonyságuk növelésében, az ügyféligények gyorsabb kiszolgálásában és erőforrásaik megtakarításában” – hangsúlyozta a közleményben Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára.

Az MI-alapú megoldások lehetővé teszik többek között automatizált ügyfélszolgálati chatrobotok alkalmazását, személyre szabott ajánlórendszerek, online időpontfoglalók működtetését és professzionális marketingtartalmak gyors, költséghatékony gyártását is.

„Az első ütem eredményei igazolták a program sikerét: 6000 vállalkozás kapott új, modern webes megjelenést. Most a mesterséges intelligencia alapú megoldások bevonásával még nagyobb fejlődési lehetőséget kínálunk a hazai KKV-szektornak” – emelte ki az államtitkár.

A közlemény szerint soha nem volt még korábban ilyen széles körű, kifejezetten a mikro- és kisvállalkozásokat célzó digitális gazdaságfejlesztési program Magyarországon. A Demján Sándor Program keretében korábban már meghirdetett „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” pályázaton közel 8000 vállalkozás nyújtott be támogatási igényt, és mintegy 6000 cég kapott támogatást honlapja, közösségi média jelenléte vagy online értékesítési felülete fejlesztésére. Mára már több mint 3000 vállalkozás ténylegesen megkezdte digitális fejlesztését az előzetesen minősített, 39 professzionális szolgáltatónál beváltva az akár 2 évre díjmentességet biztosító voucherét.

A szolgáltatók pályázataikat 2025. december 17. és 2026. január 30. között nyújthatják be. A mikro- és kisvállalkozások számára az előregisztráció 2025. december 17-én indul, míg a pályázatok benyújtására 2026. február 3-tól nyílik lehetőség. A program lebonyolítója változatlanul a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft., a Nemzetgazdasági Minisztérium háttérintézménye.

A „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” program további információi a dsprogram.hu oldalon érhetők el – írta az NGM.