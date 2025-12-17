Terjeszkedik a foodora

A foodora étel- és élelmiszer-rendelő platform decemberben a ceglédi kiszállítási zóna megnyitásával már 21 új városban indította el szolgáltatását 2025-ben. Ez a jelentős terjeszkedés megerősíti a foodora elkötelezettségét a kisebb, de dinamikus városi központok kiszolgálása iránt, bizonyítva, hogy képes rugalmasan és újszerűen reagálni a rendkívüli piaci környezetben is - derült ki a cég sajtóközleményéből.

A foodora folyamatos terjeszkedése bizonyítja az étel- és élelmiszer-rendelés iránti erős keresletet és fontos gazdasági katalizátor szerepét az egyes régiókban. A foodora kiszállítási szolgáltatása decemberben Cegléden vált elérhetővé, ezzel együtt pedig csak idén 21 új városban bővült a szolgáltatás. Így Cegléd mellett Dunaharaszti, Ecser, Esztergom, Gyömrő, Gyula, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Hatvan, Hódmezővásárhely, Kiskunhalas, Komló, Maglód, Nagykovácsi-Remete, Orosháza, Paks, Pécel, Szentes, Tata, Velence és Veresegyház is felkerült a térképre. Az új városok nem csupán pontok a térképen, hanem számos új kereseti lehetőséget és támogatást jelentenek a helyi vállalkozók számára.

Digitalizációs lehetőség a kisvállalkozásoknak

A foodora minden új településen azonnali, rugalmas kereseti lehetőséget teremt az egyéni vállalkozó futárpartnereknek. Csak a 2025-ös terjeszkedés során több mint 150 új futár csatlakozott a futárközösséghez, ezáltal megbízható keresetkiegészítést és rugalmas munkaidőt kínálva a helyi lakosoknak. Emellett a helyi éttermeknek és üzleteknek – amelyek közül sok kis, családi tulajdonban lévő vállalkozás – olyan fontos digitális kirakatot és logisztikai infrastruktúrát biztosít, amelyet nem mindegyik üzleti szereplő engedhet meg magának. A foodora alkalmazásán új ügyfelek ezreivel kerülhetnek kapcsolatba, bővíthetik hatókörüket és stabilizálhatják a bevételeiket.

Fenntartható növekedési pályán

„Egy ilyen gyorsan változó iparágban a foodora egyetlen év alatt 21 új piacon való sikeres bevezetése hatalmas eredmény. Ez a terjeszkedés nemcsak a piaci részesedésről szól, hanem a mélyebb integrálódásról is a helyi közösségekbe. Büszkék vagyunk arra, hogy időt spórolunk a megrendelőinknek, és ami még fontosabb: hogy megbízható motorja tudunk lenni a helyi gazdasági növekedésnek, támogatva mindenkit, a független futároktól a sarki pékségig” - mondta Garay Péter, a foodora ügyvezetője.

A növekedési stratégia mentén a cég folyamatosan fejleszti szolgáltatásait, hogy a piacra lépés után is sokáig kielégítse az új városok sokszínű lakosságának igényeit.

Garay Péter hozzátette, hogy az év eleje óta fokozatosan elindult 21 új városban már több mint 150.000 rendelés érkezett be a foodorán keresztül a helyi éttermekhez. Emellett minden 8-ik rendeléssel élelmiszert vagy egyéb háztartási termékeket rendeltek a foodorázók, azaz a melegétel mellett egyre többen rendelnek más termékeket is, hiszen 30 perc alatt hozzájuthatnak bármilyen alapvető áruhoz.