2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Gazdaság

Szigorítana az USA: szankciók jöhetnek az orosz olaj vásárlói ellen

Közvetlenül a háborús gépezetet táplálja

MH
 2025. december 17. szerda. 18:46
Megosztás

Kétpárti törvényjavaslatot nyújtottak be az Egyesült Államok Szenátusában, amely szankciókat irányoz elő az orosz kőolaj és olajtermékek megvásárlása, illetve az import elősegítése miatt – közölte Olha Sztefanisina, Ukrajna washingtoni nagykövete.

Szigorítana az USA: szankciók jöhetnek az orosz olaj vásárlói ellen
Az amerikai szenátus asztalán az orosz kőolaj és olajtermékek megvásárlásának szankcionálása (képünk illusztráció)
Fotó: Danil Shamkin / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A „Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025” célja, hogy elzárja az ukrajnai háborút finanszírozó orosz bevételeket.

A tervezet szerzői hangsúlyozták: az orosz olaj vásárlása közvetlenül a háborús gépezetet táplálja. A javaslat üzenete szerint minden országnak, vállalatnak vagy pénzügyi közvetítőnek, amely asszisztál ehhez a kereskedelemhez, súlyos következményekkel – többek között az amerikai pénzügyi rendszerből való kizárással – kell számolnia, írja a Apostrophe.

Amennyiben a jogszabályt elfogadják, az amerikai elnök köteles lesz 90 napon belül szankciókat alkalmazni az orosz olajimportban részt vevő személyekkel szemben. A tiltólistát a pénzügyminiszter állítja majd össze a külügyminiszterrel folytatott konzultációt követően.

„Ez a jogalkotási kezdeményezés ismételten bizonyítja az agresszorra gyakorolt gazdasági nyomás melletti erőteljes, kétpárti támogatást” – értékelte a lépést Sztefanisina nagykövet. A bejelentés kapcsán a cikk emlékeztet: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég írta alá azt a rendeletet, amely szankciókat vezetett be az orosz „árnyékflotta” 656 hajójával szemben. Ez az eddigi legkiterjedtebb intézkedéscsomag az orosz tengeri flotta ellen.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink