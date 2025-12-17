Pár diák szerint „gyártemető” lett Dél-Szerbia

Sorra zárják be kapuikat a dél-szerbiai kisebb-nagyobb üzemek - de közben persze újak is nyílnak.

Szerbiai déli szelete az utóbbi egy évben szó szerint „gyártemető” lett, ahol ötezer ember maradt munka nélkül - írja a Szabad Magyar Szó által szemlézett közleményében a Niši Egyetem hallgatóinak egy csoportja. Mint a cikkből kiderül, a diákok a malošištei Leoni gyár bezárása kapcsán jelentkeztek.

„Egymás után húzzák le a rolókat a létesítmények, a beruházók, akik hatalmas támogatást kaptak az államtól, kivonulnak az országból - olvasható a közleményben. Ugyanakkor a hallgatók arról nem ejtettek szót, hogy három nappal ezelőtt nyitották meg Nisben az Ariston gyárat.