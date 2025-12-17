Fizetőssé válhat a BBC is

Új finanszírozási módokat fog mérlegelni a brit kormány a BBC számára - írta meg a legérintettebb, azaz a BBC. Mint olvasható, a tervek között szerepel a hírdetések behozatala és/vagy az előfizetéses modell. A kabinet közben hivatalosan is megkezdi a vállalat jövőjéről szóló tárgyalásokat.

A jelenlegi, évi 174,50 fontba kerülő személyes licencdíjat felválthatják a különböző díjszabások attól függően, hogy az egyén a műsorszolgáltató mely szegmenseit veszi majd igénybe. Az egyik legfontosabb, tisztázásra váró kérdés az, hogy a portál miként lehet olyformán sikeres a streaming korszakában, hogy közben képes legyen élvezni a közönség bizalmát is. Továbbá elszámoltatható maradjon mind anyagilag, mind erkölcsileg. Utóbbi mostanság azért vetődik föl élesen, mert a közelmúltban kiderült, a BBC súlyosan meghamisította Donald Trump szavait.

A konzultáció részeként a kormány megkérdezte a nyilvánosságot, hogy milyen szintű reklámot viselnének el a BBC platformjain? A lehetőségek között szerepel a széleskörű verzió, amelynek keretében a portál minden tartalmában és szolgáltatásában hirdetéseket jelenítene meg. Ezzel szemben áll egy könnyebb modell, amely szerint bizonyos online tartalmakban és szolgáltatásokban engedélyezettek lennének a hirdetések, de élő tévé- vagy rádióadásokban nem.