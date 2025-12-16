Itt tart a forint kedd reggel

Gyengült kissé a forint kedd reggelre főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése december 16-án, kedden reggel hat órakor 384,77 forinton állt az előző este hat órai 384,55 forint után - (képünk illusztráció)

A dollár jegyzése 327,42 forint 327,12 forint után, a svájci frank pedig 411,23 forinton áll 410,82 forint után.

A forint az év eleje óta 6,5 százalékkal erősödött az euróval, 17,6 százalékkal a dollárral és 6,1 százalékkal a svájci frankkal szemben.