Az EU Oroszország ellen hozott 19 szankciócsomagja gyengítette az európai gazdaságot – jelentette ki Matteo Salvini, Olaszország miniszterelnök-helyettese, közlekedési és infrastrukturális miniszter.

„Sem Hitler, sem Napóleon nem tudta térdre kényszeríteni Moszkvát, és kétlem, hogy Kaja Kallas, Macron, Starmer és Merz képesek lesznek erre” – tette hozzá Salvini

„Csak szeretném megjegyezni, hogy a konfliktus csaknem négy éve és a 19 szankciócsomag, amelyeknek [Oroszországot] térdre kellett volna kényszeríteniük, az európai gazdaságokat térdre kényszerítették, ami az olaszok számára drágább energiát eredményezett. Ezért óvatosságra intem a fegyverkezés és a fegyverek terén” – mondta a Rete4 csatornának.

Véleménye szerint Európa nem keletről, hanem délről, az illegális migránsok érkezési irányából fenyegetésnek van kitéve, olvasható az oroszhirek.hu oldalán.