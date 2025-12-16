Gazdaság
A szankciók az európai gazdaságot kényszerítették térdre
Az oroszokat nem
„Csak szeretném megjegyezni, hogy a konfliktus csaknem négy éve és a 19 szankciócsomag, amelyeknek [Oroszországot] térdre kellett volna kényszeríteniük, az európai gazdaságokat térdre kényszerítették, ami az olaszok számára drágább energiát eredményezett. Ezért óvatosságra intem a fegyverkezés és a fegyverek terén” – mondta a Rete4 csatornának.
„Sem Hitler, sem Napóleon nem tudta térdre kényszeríteni Moszkvát, és kétlem, hogy Kaja Kallas, Macron, Starmer és Merz képesek lesznek erre” – tette hozzá Salvini.
Véleménye szerint Európa nem keletről, hanem délről, az illegális migránsok érkezési irányából fenyegetésnek van kitéve, olvasható az oroszhirek.hu oldalán.