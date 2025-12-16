2027 második felére érhető el fenntartható módon az inflációs cél

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) inflációs célja 2027 második felében érhető el fenntartható módon, de a szeptemberi előrejelzéshez képest az idén és jövőre is alacsonyabb lehet az infláció – mondta a Magyar Nemzeti Banki (MNB) elnöke a keddi kamatdöntő ülést követő sajtótájékoztatón.

Varga Mihály kifejtette, hogy az inflációs alapfolyamatok a vártnál kedvezőbben alakultak, a kilátásokat övező kockázatok mérséklődtek. Az árstabilitás eléréséhez az inflációs várakozásoknak javulniuk kell, ebben kulcsfontosságú a pénzügyi piacok stabilitása.

Lényeges szerepük lesz továbbá a 2026 elején esedékes vállalati átárazásoknak, valamint az árrésstop-korlátozások kivezetésének, így ezeket is kiemelt figyelemmel kíséri az MNB Monetáris Tanácsa. Legfrissebb megállapításuk szerint az inflációs cél elérése érdekében továbbra is indokolt a szigorú monetáris kondíciók fenntartása, az óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítés.

A monetáris kondíciókon ezúttal sem változtattak, a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt. Az irányadó ráta 2024 szeptemberében módosult utoljára. Az MNB elnöke a makrogazdasági és pénzpiaci folyamatokat értékelve kiemelte, hogy a globális befektetői hangulat javult, belső és külső tényezők egyaránt segíthetik a magyar gazdaság növekedését 2026-ben.

Az áremelkedés üteme a következő év elejére az inflációs cél alá kerülhet, majd átmenetileg megközelítheti a jegybanki a toleranciasáv felső szélét. Az inflációs alapfolyamatok és a külső kamatkörnyezet mérséklődhetnek, a piaci szereplők az Egyesült Államokban az irányadó kamat csökkentésére számítanak, az Európai Központi Bank viszont nem fog változtatni a várakozások szerint.

Belföldön az ipar teljesítménye továbbra is visszafogott, a kiskereskedelmi forgalom élénkülése viszont folytatódott, a lakossági fogyasztás támogatta a GDP-növekedést. A reálbérek emelkedése és a kormányzati jövedelemnövelő intézkedések alapján a fogyasztás továbbra is támogathatja a gazdasági növekedést, amely idén elérheti a 0,5 százalékot, jövőre a 2,4 százalékot, 2027-ben a 3,1 százalékot.

A vártnál kedvezőbb inflációs adatok és mérsékeltebb átárazások mellett a lakossági várakozások továbbra is magas inflációt valószínűsítenek. Az elemzői várakozások is meghaladják a jegybanki célt, de a kettő egyre jobban közelit. A folyamatok alapján Varga Mihály továbbra is indokoltnak látja az óvatosságot, és arra számít, hogy az infláció az idén 4,4 százalékos, jövőre 3,2 százalékos, 2027-ben 3,3 százalékos lehet.

Az MNB Monetáris Tanácsa elkötelezett a 3 százalékos inflációs cél fenntartható elérése mellett, a makrogazdasági adatokat és az inflációs kilátásokat folyamatosan értékelve ülésről ülésre dönt az alapkamat mértékéről – tette hozzá a jegybankelnök.