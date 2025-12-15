Tovább kevereg a finomító ügye Szerbiában

Elvileg jó lenne, ha a Szerbiai Kőolajipari Vállalat Belgrád kezébe kerülne - csak nagy kérdés, mennyire tudná az állam jól működtetni az egész üzemet.

Stratégiai szempontból az lenne a legjobb, ha a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) az állam száz százalékos tulajdonába kerülne - jelentette ki Vladimir Vasić. Mint a Szabad Magyar Szó cikkéből kiderül, a pénzügyi tanácsadó úgy véli, ha ez bekövetkezne, akkor Belgrád regionális vezetőként pozicionálhatná magát az energiahordozók piacán. Ugyanakkor kiemelte, az államnak elővigyázatosnak kellene lennie az esetleges másodlagos szankciókat illetően, azoknak ugyanis éppen olyan súlyos következményeik lehetnek, mint az elsődlegeseknek.

„Mi most abban a helyzetben vagyunk, hogy ha folytatjuk a NIS támogatását, olyan helyzetbe kerülhetünk, hogy másodlagos szankciókkal sújtják az országot. Ez nagyon komoly veszély. A szerbiai jegybank nem a mi számláinkon tartja a devizatartalékait, hanem uniós csúcsintézményekben. Ezek apedig bármikor mondhatják, hogy ha Belgrád együttműködik a NIS-szel, akkor elvágja a hozzáférést ezen tartalékokhoz” – emlékeztetett Vasić.

A pénzügyi tanácsadó emlékeztetett, hogy Oroszország devizatartalékai a szankciók következtében az állam határain kívül maradtak.

„Az állam nem válhat a NIS 100 százalékos tulajdonosává, mert a részvények mintegy 14 százaléka természetes és jogi személyek tulajdona” - hangoztatta Nebojša Obrknežev. A kőolaj- és gázipari mérnök szerint ha sürgősen nem születik megoldás, a szerb költségvetés, a foglalkoztatottság és az energiaügyi biztonság is komoly következményeket szenvedhet el. Elég csak arra utalni, hogy a NIS 13 770 embert alkalmaz - fogalmazott. Azaz itt nagyon csínján kell bánni mindennel, különben beüt a krach a határba.