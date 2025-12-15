Sok pénzt költünk a gyerekekre az ünnepek idején

Bár a magyarok nagy része szerint a karácsony nem a drága ajándékokról szól, sokan mégis kicsúsznak a tervezett keretből az utolsó napokban. A magyar családok karácsonyi költekezési szokásait vizsgáló friss kutatás szerint a válaszadók jelentős része nem zárkózik el attól sem, hogy hitelből vásároljon ajándékot.

Az instacash és a milpay kutatásában résztvevők több mint egyharmada (36,3 százaléka) szerint karácsonykor nem az ajándék a lényeg, hanem az együttlét - olvasható a lapunkhoz eljuttatott közleményben. Majdnem ugyanennyien (29,5 százalék) az élményeket, közös programokat teszik az első helyre. A megkérdezettek 29,2 százaléka inkább kevesebb, de minőségi ajándékot adna szeretteinek. Ezzel párhuzamosan azonban továbbra is tömeges jelenség az utolsó pillanatban történő túlköltekezés és azt ezt követő januári megbánás

A felmérésben résztvevők 37,9 százaléka említette azt, hogy időnként, 21,2 százalék szerint pedig szinte minden évben előfordul, hogy túlcsúszik a tervezett kereten. Majd januárban a válaszadók több mint egyharmadánál fordult elő, hogy megbánta, mennyit költött karácsonyra, a válaszadók negyede pedig szinte minden évben így érez.

A felmérésből egyebek mellett az is kiviláglik, hogy a kutatásban résztvevők legnagyobb csoportja, 38,4 százaléka úgy látja, hogy kellemetlen, de néha szükséges a hitelfelvétel az ünnepek előtt, sőt a válaszadók negyede ezt teljesen természetesnek is tartja. A megkérdezettek több mint ötöde többször is vásárolt hitelből, áruvásárlási kölcsönből vagy hitelkártyával karácsonyi ajándékot. Jelentős a nyitottságaz az úgynevezett halasztott fizetés iránt is.

Egy dolog azonban öröknek tűnik: jelesül a gyerekekre költik a legtöbbet a magyarok karácsonykor.