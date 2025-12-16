A románoknál sem egyszerű az ingatlanpiac

Az elmúlt években folyamatosan emelkedtek Románia nagyvárosaiban az ingatlanárak, amelyek egyes esetekben 2019-hez képest megduplázódtak, felhajtva a bérleti díjakat - írja a kolozsvári Főtér. Mint a cikkből egyebek mellett kiolvasható, a legnagyobb árrobbanás Bukarestben és Brassó megyében tapasztalható.

E tájékokon egy garzon bérleti díja a nettó átlagbér mintegy negyven százalékát viszi el - derül ki a Storia ingatlanügynökség legújabb elemzéséből. A leltár a 2022 és 2025 októbere között az ingatlankeresőn hirdetett garzonok, kétszobás és háromszobás lakások átlagos bérleti díjait vetette össze az érintett megyék nettó átlagbéreivel, az Országos Statisztikai Intézet adatai alapján.

Az elemzés Bukarest mellett kilenc megyére terjedt ki, amelyeket a Storia a fejlett ingatlanpiac vagy a megye gazdasági súlya miatt kiemeltnek tekint: Bihar, Brassó, Kolozs, Konstanca, Dolj, Iași, Ilfov, Szeben és Temes. Mint megállapították, a nettó átlagbérek alakulásához viszonyítva egyes megyékben, például Iași vagy Konstanca, a bérleti díjak megfizethetőbbé váltak a lakosok számára, míg Bukarestben vagy Brassóban nehezebb kigazdálkodni a lakbért, mint három évvel ezelőtt. Másfelől van néhány megye, ahol a bérleti díjak ugyanolyan szinten maradtak a fizetésekhez képest, mint 2022-ben.