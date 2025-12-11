Kiderült kinek az oldalán áll Brüsszel

Ismét bebizonyosodott, hogy Brüsszel a multik pártján áll. A brüsszeli bizottság most az árréscsökkentést támadta meg, azt az intézkedést, amely a multik indokolatlan áremeléseit fékezte meg, és érezhetően levitte az árakat. Az árréscsökkentés működik — az érintett élelmiszerek átlagosan 20-24 százalékkal, a drogériai termékek pedig több mint 27 százalékkal lettek olcsóbbak - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI-vel csütörtökön.

A közlemény szerint "az árréscsökkentést 2026. február 28-ig meghosszabbítottuk, és december 1-jétől további 13 termékkategóriára terjesztettük ki, mert ez szolgálja a magyar családok érdekét".

Ma kiderült, hogy Brüsszel továbbra is a multik érdekeit képviseli, és újabb pénzeket akar behajtani Ukrajna és a háború finanszírozására. A kormány kész megvédeni az árréscsökkentést a brüsszeli eljárással szemben - írta az NGM.