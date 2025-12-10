Új, nagyobb kapacitású alállomást épített Kaposfüreden az E.ON Hungária Csoport

Új, nagyobb kapacitású és megbízhatóbb energiaellátást biztosító alállomást épített Kaposfüreden az E.ON Hungária Csoport több mint 3,7 milliárd forintos beruházással, amely hosszú évekre megerősíti a térség energiaellátását - közölte a szolgáltató az MTI-vel szerdán.

A közleményük szerint a teljesen automatizált, távolról működtethető új alállomással a térség áramellátása stabilabbá és üzembiztosabbá válik, így kevesebb áramkieséssel számolhatnak az ott élők és a helyi vállalkozások. Az újonnan beépített kapacitásnak köszönhetően a hálózat készen áll arra, hogy kiszolgálja a városban és a környéken zajló fejlesztéseket - legyen szó új lakóövezetekről, ipari parkokról vagy nagy energiaigényű üzemekről.

A beruházás részeként egy csaknem 400 négyzetméter alapterületű új kapcsoló- és vezérlőépület, valamint két új átalakítóegység is épült, amelyek a nagyfeszültséget a mindennapi felhasználáshoz szükséges középfeszültségre csökkentik. Az új berendezések nagyobb teljesítmény fogadására is alkalmasak, a középfeszültségű hálózati kábeleket pedig a korábbi légvezetékek helyett földbe fektették, ami ellenállóbbá teszi a rendszert az időjárással és a környezeti hatásokkal szemben - közölték.