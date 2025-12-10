Érkezik az okoskedvezmény a MÁVPlusz applikációba

Érkezik az okoskedvezmény, péntektől 15 százalék árkedvezményt kap minden utas, aki az új MÁVPlusz alkalmazásban vásárolja meg a menetjegyét - közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója szerdán a Facebook oldalára feltöltött videóüzenetében.

Elmondta, a MÁVPlusz applikáció a legokosabb útvonaltervezési alkalmazás, mert képes a közösségi közlekedés minden formájával útvonalat tervezni Magyarország két pontja között, ugyanitt megváltható minden vonatjegy, és minden buszjegy a MÁV szolgáltatásaira. Fontos, hogy aki okos applikációt használ, az okos kedvezményt kapjon.

A MÁV csoport közleménye szerint december 12-étől, péntektől az okoseszközökre letölthető új, MÁVPlusz alkalmazással vásárolt belföldi helyközi buszjegyekre, vonatjegyekre és helyjegyekre minden felhasználónak jár az okoskedvezmény, függetlenül a vásárlás időpontjától, így akár az indulás előtti utolsó pillanatban váltott jegyért is.

A közleményben felidézték, a tarifareformnak köszönhetően a vármegye- és országbérletek, illetve a Vármegye24 és a Magyarország24 díjtermékek évek óta kedvezményes áron vásárolhatók, a diákok esetében további 90 százalékos kedvezmény mellett. Ez az okoskedvezmény bevezetését követően sem változik, a bérletek változatlan áron kaphatók majd.

A MÁV-csoport célja, hogy már az adventi-ünnepi időszakban olcsóbbá tegye az utazást azok számára is, akik nem rendszeres ingázók, így bérlet helyett eseti menetjegyváltással kelnek útra.

A kedvezmény kizárólag az új MÁVPlusz applikációban érhető el - tájékoztatott a MÁV csoport.