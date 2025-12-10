Gazdaság
A jegybank politikája az építőipar fejlődését is elősegíti
A költségek csökkentésén keresztül növelhető a hatékonyság
Varga Mihály hangsúlyozta: az építőipar versenyképessége érdekében kulcsfontosságú a hatékonyság növelése, ami a költségek csökkentésén keresztül a jegybanki cél, az árstabilitás eléréséhez és fenntartásához is hozzájárulhat.
A felmérések szerint az építőipari vállalkozások számára ágazati szempontból a megrendelések hiánya, az adminisztrációs terhek, a munkaerőhiány és a tisztességtelen verseny a legfőbb gond, ugyanakkor a jövőbeli kilátások szempontjából kedvező, hogy a hitelezés nem jelent akadályt, ha a cégek fejleszteni akarnak - fejtette ki az MNB elnöke.
Koji László, az ÉVOSZ elnöke évértékelőjében egyebek mellett elmondta, hogy az építőipar idei rendelésállománya a tavalyi szinten van és 2026-ban sem számítanak érdemi bővülésre, kitörési pontnak nevezte ugyanakkor a lakásépítést.