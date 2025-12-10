A jegybank politikája az építőipar fejlődését is elősegíti

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) új vezetése elkötelezett a stabilitás erősítése mellett, ami az építőipar fejlődését is elősegíti - mondta a jegybank elnöke az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) szerdai évzáró ünnepi közgyűlésén Budapesten.

Varga Mihály hangsúlyozta: az építőipar versenyképessége érdekében kulcsfontosságú a hatékonyság növelése, ami a költségek csökkentésén keresztül a jegybanki cél, az árstabilitás eléréséhez és fenntartásához is hozzájárulhat.

A felmérések szerint az építőipari vállalkozások számára ágazati szempontból a megrendelések hiánya, az adminisztrációs terhek, a munkaerőhiány és a tisztességtelen verseny a legfőbb gond, ugyanakkor a jövőbeli kilátások szempontjából kedvező, hogy a hitelezés nem jelent akadályt, ha a cégek fejleszteni akarnak - fejtette ki az MNB elnöke.

Koji László, az ÉVOSZ elnöke évértékelőjében egyebek mellett elmondta, hogy az építőipar idei rendelésállománya a tavalyi szinten van és 2026-ban sem számítanak érdemi bővülésre, kitörési pontnak nevezte ugyanakkor a lakásépítést.