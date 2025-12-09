A 4iG Csoport értékesíti földfelszíni műsorszóró és infrastruktúra társaságát

A társaság értékesítésével a 4iG Csoport újabb lépést tesz annak érdekében, hogy racionalizálja a meghatározó üzleti tevékenységéhez nem illeszkedő hírközlési infrastruktúra-portfólióját.

A 4iG Távközlési Holding Zrt. értékesíti az országos lefedettségű országos műsorszóró infrastruktúrát tulajdonló és üzemeltető 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft. 100%-os üzletrészét. A vevő a Pro-M Professzionális Mobil és Hálózati Szolgáltató Zrt.

A tranzakcióval kizárólagos állami tulajdonba kerül az országos földfelszíni rádiós- és televíziós műsorszórás biztosítása, illetve a tevékenységhez szükséges, összesen 137 telephelyből álló – ezek között 90 saját tulajdonú adótornyot is magában foglaló – kritikus infrastruktúra, továbbá az Országos Légiriasztási Rendszer üzemeltetése is.

A tranzakció összhangban van a 410/2024. (XII. 20.) Kormányrendeletben meghatározott célkitűzésekkel, mely előírja, hogy az állami feladatokat ellátó távközlési és műsorszóró infrastruktúrák egy kézben, összehangolt módon biztosítsák a közszolgálati műsorok, a lakossági riasztás és a veszélyhelyzeti kommunikáció folyamatos, magas rendelkezésre állású működését.

A 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft. országos földfelszíni hálózatán analóg rádió műsorszórást (AM és FM), valamint digitális televízió műsorszórást (DVB-T, DVB-T2) folytat. Partnerei az országos közszolgálati és kereskedelmi csatornák, valamint a regionális, illetve helyi médiaszolgáltatók. A társaság összesen 137 telephelyből álló kritikus infrastruktúrát tulajdonol, amelynek része 90 saját tulajdonú adótorony is. Mindez kiemelt szerepet játszik a lakossági riasztásban és a veszélyhelyzeti kommunikációban is. A társaság portfóliójába több jelentős létesítmény tartozik. Ide sorolható a Széchenyi-hegyi Országos Mikrohullámú Központ (OMK), amely a televízió- és rádióműsorok szórásának és szétosztásának központi helyszíne. Szintén a vállalat tulajdonában van a Kárpát-medence teljes területét lefedő sugárzási kapacitással rendelkező solti középhullámú rádióadó állomás és torony. A portfólió része továbbá a tárnoki mérőállomás is, amely a különböző FM rádióadók minőségi paramétereinek elemzését végzi, valamint méri és rögzíti a DVB-T/T2 csatornák jelszintjeit és sávszélességeit. Az állomás emellett adatokat fogad és dolgoz fel több távvezérelt mérési helyről. A telephely fontos nemzetközi szerepet is betölt, hiszen többek között a SpaceCom és az IAI számára az AMOS műhold magyarországi monitoringállomásaként működik.

Emellett a társaság üzemelteti az NMHH tulajdonában lévő Országos Légiriasztási Rendszert, amely egy esetleges vészhelyzet esetén minden TV-s és rádiós frekvencián keresztül képes az M1 televízió és a Kossuth Rádió adásával a teljes lakosság elérésére. Havaria helyzetekben a hálózat kulcsfontosságú szerepet tölt be a katasztrófavédelmi, honvédelmi és lakossági kommunikációs feladatok ellátásában.

A tranzakció teljessé teszi a kormányzati célú hírközlési hálózatok konszolidációját, amelynek végrehajtásáról az elmúlt évben – 410/2024 (XII.20) korm. rendelet – született kormánydöntés. A kritikus hírközlési infrastruktúrák konszolidációja növeli a rendszerbiztonságot, csökkenti a párhuzamos kapacitásokat és biztosítja, hogy a létfontosságú állami szolgáltatások – a közszolgálati műsorszórástól a veszélyhelyzeti kommunikációig – a lehető legmagasabb rendelkezésre állás mellett működjenek.

A tulajdonosváltást követően a társaság a jövőben is zavartalanul biztosítja a díjmentesen, hűségidő és előfizetési díj nélkül szabadon elérhető mindigTV műsorszolgáltatást, melynek prémium – kibővített változata – továbbra is a One Magyarország kínálatában lesz elérhető.