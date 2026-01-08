2026. január 9., péntek

Drámai változás a chiliszószban

Veszít a csípősségéből?

 2026. január 8. csütörtök. 22:59
A csiliszósz-gyártók komoly kihívásokkal néznek szembe a klímaváltozás hatásai miatt. Például a szingapúri Nanyang Sauce kénytelen volt 25%-kal csökkenteni a termelést az elmúlt negyedévben, ami hiányt okozott az üzletekben. A chilipaprika-termesztő régiókban tapasztalható szélsőséges időjárási körülmények megzavarták az ellátási láncokat, és ami a legfontosabb, maguknak a paprikáknak a minőségét is befolyásolták, így azok kevésbé csípősek lettek.

Az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) szerint a globális chili paprika piac értéke évi 9 milliárd dollár, amelynek körülbelül 70%-át ázsiai országok teszik ki. Az éghajlatváltozás azonban, amely gyakoribb aszályokat és áradásokat eredményez, negatívan befolyásolja a terméshozamokat és a termékminőséget.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ez a tendencia hosszú távú, és nemcsak a chilit, hanem más növényeket is érinti. A gazdák megjegyzik, hogy korábban pontosabban tudták előre jelezni az időjárási viszonyokat és megtervezni a termelést, de most egyre nagyobb kiszámíthatatlansággal szembesülnek, ami új kockázatokat és akadályokat teremt.

Ezek a változások az ipar alkalmazkodását igénylik, beleértve a fenntartható termesztési gyakorlatok és a pontosabb előrejelző rendszerek bevezetését az éghajlati tényezők globális kínálatra gyakorolt ​​hatásának minimalizálása érdekében.

