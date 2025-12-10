2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Lotus kekszes lett Az Év Szaloncukra

165 közül választották ki

MH/ MTI
 2025. december 10. szerda. 10:52
A soltvadkerti Szent Korona Cukrászda Lotus kekszes, karamellizált fehércsokoládéval bevont szaloncukra nyerte el Az Év Szaloncukra címet 2025-ben.

A zsűri döntése alapján Az Év Szaloncukra kategória legjobbja a különleges, karamellizált fehércsokoládéval bevont, Lotus kekszes karamellás szaloncukor lett
Fotó: Facebook/Szent Korona Cukrászda

A díjnyertes édességet eredetileg a "Gyerekkedvenc" kategóriába szánták, ám kimagasló minősége miatt a fő kategóriában is indult – és győzött. A termék fejlesztése többhetes kísérletezést igényelt, amelyben a cukrászda vezetője, Szervánszky Judit és lánya, Zsejke is részt vett.

A zsűri 165 induló közül választotta ki a győztest, közel 200 kóstoló közreműködésével. A cukrászda idén 26-féle szaloncukorral és kézműves ünnepi süteményekkel készül a karácsonyi szezonra.

