Gasztro
Lotus kekszes lett Az Év Szaloncukra
165 közül választották ki
A zsűri döntése alapján Az Év Szaloncukra kategória legjobbja a különleges, karamellizált fehércsokoládéval bevont, Lotus kekszes karamellás szaloncukor lett
Fotó: Facebook/Szent Korona Cukrászda
A díjnyertes édességet eredetileg a "Gyerekkedvenc" kategóriába szánták, ám kimagasló minősége miatt a fő kategóriában is indult – és győzött. A termék fejlesztése többhetes kísérletezést igényelt, amelyben a cukrászda vezetője, Szervánszky Judit és lánya, Zsejke is részt vett.
A zsűri 165 induló közül választotta ki a győztest, közel 200 kóstoló közreműködésével. A cukrászda idén 26-féle szaloncukorral és kézműves ünnepi süteményekkel készül a karácsonyi szezonra.