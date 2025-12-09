Tökéletes ünnepi saláták

A karácsonyi asztalra érdemes előre tervezni a fogásokat, hogy ne az utolsó pillanatban kapkodjunk. Ez a három saláta tökéletes erre: frissek, laktatóak, és másnapra még ízletesebbek lesznek.

A nehéz ételek mellett vágyik a szervezet a friss salátára

A karácsonyi készülődésben mindenki biztosan vágyik olyan fogásokra, amelyektől ünnepi lesz az asztal, mégsem kell az utolsó pillanatban kapkodni velük. Ez a három salátarecept friss, laktató, és kényelmesen előkészíthetjük akár egy nappal korábban is. Másnapra még finomabbak lesznek, hiszen az ízek szépen összeérnek.

Három saláta karácsonyra, amit már előre elkészíthetünk

1. Narancsos–gránátalmás káposztasaláta pirított dióval

Ezzel a salátával garantáltan színt viszünk a karácsonyi asztalra. A vörös káposzta élénk lila árnyalata gyönyörűen harmonizál a narancs és a gránátalma pirosával. Friss, ropogós és tele van vitaminnal – pont az, amire az ünnepek alatt szükségünk lehet.

Hozzávalók: vörös káposzta, narancsfilé, gránátalma, pirított dió, mézes–mustáros öntet

Miért jó előre elkészíteni? A káposzta nem esik össze, hanem az öntet hatására pont kellemesen bepuhul egy éjszaka alatt. Másnapra egy friss, szaftos, édeskés-savanykás csoda vár ránk, amit csak ki kell kapni a hűtőből.

2. Lilahagymás lencsesaláta sült répával és fetával

Ha szeretnénk valami igazán tartalmasat, ami mégis könnyed és ünnepi, ezt a lencsesalátát imádni fogjuk. A sült répa karamellizált édessége tökéletesen kiegészíti a lencse földes ízét, a feta pedig krémessé teszi az egészet.

Hozzávalók: puha lencse, sült répahasábok, feta, lilahagyma, friss petrezselyem, joghurtos–kapros dresszing

Miért ünnepi? A lencse szinte kötelező elem a karácsony–szilveszter időszakában, de ebben a salátában teljesen új arcát mutatja: könnyű, színes és látványra is igazi ünnepi fogás. És ami a legjobb: egy éjszakát a hűtőben kifejezetten jót tesz neki.

3. Almás–diós Waldorf saláta pulykamellel

A klasszikus Waldorf salátát most egy kicsit ünnepibbé és tartalmasabbá tehetjük pulykamellel. Az alma friss roppanása, a szárzeller üdesége és a dió ropogóssága remekül ellensúlyozza a krémes majonézes–joghurtos szószt.

Hozzávalók: alma, szárzeller, dió, mazsola, pirított pulykamell, majonézes–joghurtos szósz

Tipp: a szószba cseppentsünk néhány csepp citromot – így az alma nem barnul meg, és másnap is friss, üde marad minden falat.

Miért fogjuk szeretni ezeket a salátákat?

Mindhárom előre elkészíthető, mutatós a karácsonyi asztalon, friss, mégis laktató, és pont azt a könnyedséget adja, amire a nehezebb ünnepi fogások mellé szükségünk van – írta meg a dietaesfitnesz.hu.