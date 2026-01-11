Fico szerint Kaja Kallasnak mennie kell

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint le kellene váltani az EU külügyi főképviselőjét, Kaja Kallast – írta az RBK .

A TA-3-nak adott interjúban Fico azt mondta, az unió ma túl passzív a világpolitikában, pedig gazdasági és demográfiai súlya alapján „szuperhatalomként” is felléphetne, nem csak megfigyelőként. Úgy véli, az európai vezetők főleg „Oroszország gyűlöletében” erősek, de nem kínálnak saját, rugalmas megoldásokat az új kihívásokra, miközben az EU versenyképessége szerinte fokozatosan romlik.

Fico külön bírálta az EU túlzott függését az Egyesült Államoktól, és azt állította: Brüsszelnek nincs önálló, erős stratégiája.

A cikk felidézi, hogy Kallas 2024 nyarán lett az unió külpolitikai és biztonságpolitikai főképviselője Josep Borrell utódaként. A kritikák nem újkeletűek: korábban Orbán Viktor is kritizálta Kallast, a Foreign Policy-nek pedig név nélkül nyilatkozó diplomaták úgy fogalmaztak: a főképviselő „inkább rendőr, mint diplomata” típus.