Von der Leyen lábon lőtte az Európai Uniót

Nincs több kérdés, Magyarország regionális előnyhöz jutott.

A Török Áramlat vezetéken keresztül hazánk továbbra is hozzáfér az orosz gázhoz

Magyarország a Török Áramlat vezetéken keresztül továbbra is hozzáfér az orosz gázhoz, miközben Ausztria és Szlovákia jelentős tranzitdíj-emelésekkel küzd az alulhasznált vezetékek miatt – írja a Hungarian Conservative.

Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ vezérigazgatója szerint 2025-ben a magyarországi gázszállítások 17 százalékkal, a hazai fogyasztás pedig 4,7 százalékkal nőtt.

A Ceenergynews elemzése kiemeli: Magyarország regionális előnyhöz jutott, mivel más országok elvesztették közvetlen gázimportjukat Ukrajna tranzitzárása miatt – írta meg a Mandiner.