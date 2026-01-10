Európai Unió
Von der Leyen lábon lőtte az Európai Uniót
Ausztria eltaktikázta magát
A Török Áramlat vezetéken keresztül hazánk továbbra is hozzáfér az orosz gázhoz
Fotó: AFP/Mustafa Ozer
Magyarország a Török Áramlat vezetéken keresztül továbbra is hozzáfér az orosz gázhoz, miközben Ausztria és Szlovákia jelentős tranzitdíj-emelésekkel küzd az alulhasznált vezetékek miatt – írja a Hungarian Conservative.
Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ vezérigazgatója szerint 2025-ben a magyarországi gázszállítások 17 százalékkal, a hazai fogyasztás pedig 4,7 százalékkal nőtt.
A Ceenergynews elemzése kiemeli: Magyarország regionális előnyhöz jutott, mivel más országok elvesztették közvetlen gázimportjukat Ukrajna tranzitzárása miatt – írta meg a Mandiner.