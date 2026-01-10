2026. január 10., szombat

Előd

EUR 385.90 Ft
USD 331.44 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Európai Unió

Von der Leyen lábon lőtte az Európai Uniót

Ausztria eltaktikázta magát

MH
 2026. január 10. szombat. 16:26
Megosztás

Nincs több kérdés, Magyarország regionális előnyhöz jutott.

Von der Leyen lábon lőtte az Európai Uniót
A Török Áramlat vezetéken keresztül hazánk továbbra is hozzáfér az orosz gázhoz
Fotó: AFP/Mustafa Ozer

Magyarország a Török Áramlat vezetéken keresztül továbbra is hozzáfér az orosz gázhoz, miközben Ausztria és Szlovákia jelentős tranzitdíj-emelésekkel küzd az alulhasznált vezetékek miatt – írja a Hungarian Conservative.

Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ vezérigazgatója szerint 2025-ben a magyarországi gázszállítások 17 százalékkal, a hazai fogyasztás pedig 4,7 százalékkal nőtt.

A Ceenergynews elemzése kiemeli: Magyarország regionális előnyhöz jutott, mivel más országok elvesztették közvetlen gázimportjukat Ukrajna tranzitzárása miatt – írta meg a Mandiner.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink