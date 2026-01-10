Ezt üzente Alice Weidel a magyaroknak

Alice Weidel, az AfD Bundestag-frakciójának vezetője sok sikert kívánt a Fidesznek a 2026-os választásokra

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy üdvözletemet küldhetem önöknek – kezdte üzenetét Alice Weidel, a német Afd társelnöke, amelyet a Fidesz tisztújító kongresszusának napján küldött.

Az önök hazája a szívemhez nőtt – folytatta –, mindezt azért, mivel az elmúlt hónapokban többször jártam Magyarországon, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyaljak.

Szerinte a magyar miniszterelnök az európai országok szuverenitásának és szabadságának garanciája. Emlékeztetett arra, hogy tíz évvel ezelőtt bátran fellépett a tömeges migráció ellen – azóta sincs nyíltan kimondva vagy elismerve, de már találó kifejezés egyfajta tudatos népességcserét emlegetni – ma pedig Ukrajna és Európa békéjéért küzd. Egyetlen más állam vagy kormányfő sem teszi ezt – mutatott rá –, éppen ezért ellenségesen kezelik őt az Európai Unió elitjei. Ám jelen helyzetben megtiszteltetésnek vehető az ellenségeskedés is, mivel az Unió nem áll másból, mint háborús uszításból, megfigyelésből, autokráciából, kéretlen gyámkodásból. A lista folytatható.

A maga részéről Alice Weidel szégyelli német polgártársai, Friedrich Merz és Ursula von der Leyen magatartását, akik elvesztették az irányt.

Az Afd társelnöke ezek figyelembevételével kívánt sok sikert a Fidesznek a 2026-os választásokra – adta hírül az Origo.