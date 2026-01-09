Az uniós tanács jóváhagyta a Mercosur kereskedelmi megállapodás aláírását

Az Európai Unió Tanácsa határozatot fogadott el, amelyben a tagországok mezőgazdaságért felelős miniszterei felhatalmazták az Európai Bizottságot az EU-Mercosur partnerségi megállapodás (EMPA), valamint a Mercosur-országokkal tervezett ideiglenes kereskedelmi megállapodás (ITA) aláírására - tájékoztatott az uniós tanács pénteken.

A brüsszeli közlemény szerint a dél-amerikai közös piac (Mercosur) országaival - Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay, valamint a 2016 óta felfüggesztett tagsággal bíró Venezuela - tervezett ideiglenes kereskedelmi megállapodás célja a vámok csökkentése, valamint új piacokhoz nyit hozzáférést az áruk és szolgáltatások széles köre számára.

Az olyan ágazatok, mint a mezőgazdaság, az autóipar, a gyógyszeripar és a vegyipar, jobb kereskedelmi feltételeket fognak élvezni - írták. A megállapodás rendelkezéseket tartalmaz a beruházások megkönnyítésére és a határokon átnyúló szolgáltatás-kereskedelem akadályainak felszámolására, különösen a digitális és pénzügyi szolgáltatások terén. A közbeszerzésre vonatkozó rendelkezések továbbá lehetővé teszik az uniós vállalatok számára, hogy hozzáférjenek a Mercosur-országok közbeszerzési eljárásaihoz - közölték.

A kereskedelmi megállapodás az EU kizárólagos hatáskörébe tartozik, ezért nem igényli az uniós tagállamok ratifikálását - tájékoztattak.

A megállapodás védintézkedéseket is bevezet, amelyek biztosítják, hogy az EU képes legyen gyorsan kezelni a mezőgazdasági termékek behozatalából eredő piaci zavarokat - írták.

Amíg az uniós tanács és az Európai Parlament közötti tárgyalásokat követően hivatalosan el nem fogadják a jogalkotási keretet, az Európai Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a kereskedelmi megállapodás keretében kétoldalú biztosítékokat alkalmazzon a mezőgazdasági termékekre, illetve, hogy a vámkontingensek hatálya alá tartozó termékekre fokozott ellenőrzési követelmények vonatkoznak. A tagállamok kérhetik a vizsgálatok megindítását.

„Ezek az ideiglenes intézkedések magas szintű védelmet biztosítanak az uniós mezőgazdasági termelők és az agrár-élelmiszeripari ágazatok számára az átmeneti időszakban” - fogalmaztak.

A közlemény az EU-Mercosur partnerségi megállapodással kapcsolatban azt írta, hogy az EMPA egyetlen keretrendszerbe foglalja a politikai párbeszédet, az együttműködést és az átfogó ágazati együttműködést. A megállapodás kereskedelmi és beruházási pillért is tartalmaz, amely megkötése és hatálybalépése után teljes mértékben alkalmazandóvá válik.

Az uniós tanács szerint ezek a rendelkezések erősítik az együttműködést olyan területeken, mint a fenntartható fejlődés, a környezetvédelem és az éghajlat-politika, a digitális átalakulás, az emberi jogok, a mobilitás, a terrorizmus elleni küzdelem és a válságkezelés.

A közlemény szerint a pénteki határozatot követően az EU és Mercosur-partnerek aláírják a megállapodásokat. Mielőtt azonban a megállapodásokat hivatalosan is megkötnék, az Európai Parlamentnek beleegyezését kell adnia.

A partnerségi megállapodás akkor lép teljes körűen hatályba, ha minden uniós tagállam és az érintett dél-amerikai országok befejezték a ratifikációt. A kereskedelmi megállapodás addig marad érvényben, amíg a partnerségi megállapodás hatályba nem lép - tájékoztattak.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közleményt adott ki pénteken, amelyben hangsúlyozta: a 2026-os év legelején Európa máris határozott jelzést küldött arról, hogy elkötelezett versenyképességének javítása, a növekedés fokozása, valamint az esélyteremtés mellett a vállalkozások és a polgárok számára. Jelzést küldött arról, hogy törekszik a kereskedelmi kapcsolatainak diverzifikálására és a függőségeinek csökkentésére - mondta.

„A jelenlegi, egyre ellenségesebb és haszonelvűbb világban is egyértelműen elkötelezettek vagyunk a nemzetközi partneri kapcsolataink megerősítése mellett” - fogalmazott.

Közölte: a mindenki számára előnyös Mercosur-megállapodással a partnerek egy mintegy 700 millió fős piacot hoznak létre, a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét.

„Üzenetünk a világnak, hogy a partnerség jólétet teremt, a nyitottság pedig a fejlődést” - tette hozzá közleményében az uniós bizottság vezetője.

António Costa, az Európai Tanács elnöke a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében üdvözölte a döntését és hangsúlyozta: a megállapodás jó Európának.

Kiemelte: a megállapodás valódi előnyöket biztosít az európai fogyasztók és vállalkozások számára, fontos az EU szuverenitása és stratégiai autonómiája szempontjából, megerősíti a munkavállalók jogait, a környezetvédelmet és az európai gazdálkodók védelmét. A megállapodás továbbá megerősíti, hogy a szabályokon alapuló kereskedelmi partnerségek mindenki számára előnyösek - tette hozzá üzenetében az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke.



Argentin külügyminiszter: január 17-én Paraguayban írják alá az EU-Mercosur megállapodást

Január 17-én Paraguayban írják alá az Európai Unió és a Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) közötti szabadkereskedelmi megállapodást - jelentette be pénteken az X-en Pablo Quirno argentin külügyminiszter.

Luis Inácio Lula da Silva, Brazília, Dél-Amerika legnagyobb gazdaságának az elnöke „a multilateralizmus történelmi napjaként” üdvözölte - szintén az X-en -, hogy az Európai Unió pénteken jóváhagyta a szerződés aláírását.

„A növekvő protekcionizmus és az egyoldalúság nemzetközi környezetében a megállapodás a nemzetközi kereskedelem mint a gazdasági növekedés motorja számára kedvező jel, amely mindkét blokk számára előnyökkel jár” - hangsúlyozta Lula.

„A szerződés kibővíti a brazil export és az európai beruházások lehetőségeit, és egyszerűsíti a kereskedelmi szabályokat mindkét fél számára” - tette hozzá a brazil elnök, üdvözölve a „párbeszéd győzelmét” a több mint huszonöt éven át tartó tárgyalások után.

A megállapodás a világ egyik legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét hozza létre, több mint 700 millió fogyasztóval.

A megállapodást eredetileg decemberben a dél-brazíliai Foz do Iguacuban tartott csúcstalálkozóján tervezték aláírni, amikor Brazília volt a tömörülés soros elnöke, de az aláírás az európai országok megosztottsága miatt elmaradt.

Az EU-Mercosur megállapodás révén az európaiak több gépjárművet, gépet, bort és más szeszesitalt exportálhatnak Dél-Amerikába. Ellenkező irányban pedig a szerződés megkönnyítheti a dél-amerikai hús, cukor, rizs, méz és szója európai importját.