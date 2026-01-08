Franciaország nemmel szavaz az EU-Mercosur megállapodásra

Emmanuel Macron csütörtökön bejelentette, hogy Franciaország az EU-Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) szabadkereskedelmi megállapodás aláírása ellen szavaz, melynek elfogadásáról pénteken, Brüsszelben dönthetnek az Európai Unió tagállamai. Az államfő hazája egyhangú „politikai elutasítására” hivatkozott.

Annak ellenére, hogy „vitathatatlan előrelépések” történtek, „amelyeket el kell ismerni az Európai Bizottságnak”, „meg kell állapítani, hogy a megállapodást egyhangú politikai elutasítás kíséri, amint azt a nemzetgyűlésben és a szenátusban folytatott legutóbbi viták egyértelműen megmutatták” - írta az államfő közleményében.

„A megállapodás aláírásának epizódja nem jelenti a történet végét. Továbbra is küzdeni fogok az Európai Bizottságtól kapott kötelezettségek teljes és konkrét megvalósításáért, és gazdáink védelméért” - hangsúlyozta Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron szerint „Franciaország támogatja a nemzetközi kereskedelmet, de az EU-Mercosur megállapodás egy letűnt korból származó, túl régóta, túl régi alapokon tárgyalt megállapodás”.

„Bár a kereskedelmi diverzifikáció szükséges, az EU-Mercosur megállapodás gazdasági haszna korlátozott lesz a francia és az európai növekedés szempontjából (+0,05 százalék az EU GDP-jéből 2040-re, az Európai Bizottság szerint). Nem indokolt az érzékeny és az élelmiszerszuverenitásunk szempontjából elengedhetetlen mezőgazdasági ágazatokat kitenni” - vélte az elnök.

Emmanuel Macron ugyanakkor üdvözölte a Brüsszel által elért „előrelépéseket”: „egy konkrét védőzáradékot" amely egyfajta „vészfék" a Mercosur latin-amerikai országokból származó mezőgazdasági importra, ha piaci destabilizációk történnek Európában, valamint „viszonossági intézkedéseket a termelési feltételekkel kapcsolatban" és megerősített „ellenőrzéseket".

„Ezek közül az előrelépések közül többet még be kell fejezni, Franciaország gondoskodni fog erről" - írta az államfő, aki üdvözölte az Európai Bizottság más „fontos vállalásait" is a közös agrárpolitika (KAP) jövőbeli költségvetésének összegével és a műtrágyák árával kapcsolatban.