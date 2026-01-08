2026. január 9., péntek

Európai Unió

Franciaország nemmel szavaz az EU-Mercosur megállapodásra

 2026. január 8. csütörtök. 22:49
Emmanuel Macron csütörtökön bejelentette, hogy Franciaország az EU-Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) szabadkereskedelmi megállapodás aláírása ellen szavaz, melynek elfogadásáról pénteken, Brüsszelben dönthetnek az Európai Unió tagállamai. Az államfő hazája egyhangú „politikai elutasítására” hivatkozott.

Emmanuel Macron: Franciaország nemmel szavaz az EU-Mercosur megállapodásra
Fotó: NurPhoto via AFP/Nicolas Economou

Annak ellenére, hogy „vitathatatlan előrelépések” történtek, „amelyeket el kell ismerni az Európai Bizottságnak”, „meg kell állapítani, hogy a megállapodást egyhangú politikai elutasítás kíséri, amint azt a nemzetgyűlésben és a szenátusban folytatott legutóbbi viták egyértelműen megmutatták” - írta az államfő közleményében.

„A megállapodás aláírásának epizódja nem jelenti a történet végét. Továbbra is küzdeni fogok az Európai Bizottságtól kapott kötelezettségek teljes és konkrét megvalósításáért, és gazdáink védelméért” - hangsúlyozta Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron szerint „Franciaország támogatja a nemzetközi kereskedelmet, de az EU-Mercosur megállapodás egy letűnt korból származó, túl régóta, túl régi alapokon tárgyalt megállapodás”.

„Bár a kereskedelmi diverzifikáció szükséges, az EU-Mercosur megállapodás gazdasági haszna korlátozott lesz a francia és az európai növekedés szempontjából (+0,05 százalék az EU GDP-jéből 2040-re, az Európai Bizottság szerint). Nem indokolt az érzékeny és az élelmiszerszuverenitásunk szempontjából elengedhetetlen mezőgazdasági ágazatokat kitenni” - vélte az elnök.

Emmanuel Macron ugyanakkor üdvözölte a Brüsszel által elért „előrelépéseket”: „egy konkrét védőzáradékot" amely egyfajta „vészfék" a Mercosur latin-amerikai országokból származó mezőgazdasági importra, ha piaci destabilizációk történnek Európában, valamint „viszonossági intézkedéseket a termelési feltételekkel kapcsolatban" és megerősített „ellenőrzéseket".

„Ezek közül az előrelépések közül többet még be kell fejezni, Franciaország gondoskodni fog erről" - írta az államfő, aki üdvözölte az Európai Bizottság más „fontos vállalásait" is a közös agrárpolitika (KAP) jövőbeli költségvetésének összegével és a műtrágyák árával kapcsolatban.

