Franciaország nemmel szavaz az EU-Mercosur megállapodásra
Annak ellenére, hogy „vitathatatlan előrelépések” történtek, „amelyeket el kell ismerni az Európai Bizottságnak”, „meg kell állapítani, hogy a megállapodást egyhangú politikai elutasítás kíséri, amint azt a nemzetgyűlésben és a szenátusban folytatott legutóbbi viták egyértelműen megmutatták” - írta az államfő közleményében.
„A megállapodás aláírásának epizódja nem jelenti a történet végét. Továbbra is küzdeni fogok az Európai Bizottságtól kapott kötelezettségek teljes és konkrét megvalósításáért, és gazdáink védelméért” - hangsúlyozta Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron szerint „Franciaország támogatja a nemzetközi kereskedelmet, de az EU-Mercosur megállapodás egy letűnt korból származó, túl régóta, túl régi alapokon tárgyalt megállapodás”.
„Bár a kereskedelmi diverzifikáció szükséges, az EU-Mercosur megállapodás gazdasági haszna korlátozott lesz a francia és az európai növekedés szempontjából (+0,05 százalék az EU GDP-jéből 2040-re, az Európai Bizottság szerint). Nem indokolt az érzékeny és az élelmiszerszuverenitásunk szempontjából elengedhetetlen mezőgazdasági ágazatokat kitenni” - vélte az elnök.
Emmanuel Macron ugyanakkor üdvözölte a Brüsszel által elért „előrelépéseket”: „egy konkrét védőzáradékot" amely egyfajta „vészfék" a Mercosur latin-amerikai országokból származó mezőgazdasági importra, ha piaci destabilizációk történnek Európában, valamint „viszonossági intézkedéseket a termelési feltételekkel kapcsolatban" és megerősített „ellenőrzéseket".
„Ezek közül az előrelépések közül többet még be kell fejezni, Franciaország gondoskodni fog erről" - írta az államfő, aki üdvözölte az Európai Bizottság más „fontos vállalásait" is a közös agrárpolitika (KAP) jövőbeli költségvetésének összegével és a műtrágyák árával kapcsolatban.