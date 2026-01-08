Beperelték Ursula von der Leyent

Bíróság elé viszi az Európai Bizottság elnökét egy német EP-képviselő. A politikus szerint Ursula von der Leyen nem tett eleget az átláthatósági kötelezettségeinek, amikor nem hozta nyilvánosságra teljeskörűen a védelmi ipari szereplőkkel folytatott kapcsolatait.

Fabio De Masi német európai parlamenti képviselő keresetet nyújtott be az Európai Bizottság ellen az Európai Unió Törvényszékén. A politikus azzal vádolja Ursula von der Leyen bizottsági elnököt, hogy nem hozta megfelelően nyilvánosságra a védelmi ipari szereplőkkel folytatott kapcsolatait – írj az Euractiv, amit a vg.hu szemlézett.

De Masi beadványa formálisan nem Von der Leyen személye, hanem az Európai Bizottság ellen irányul. A kereset ugyanakkor azt állítja, hogy az elnök megsértette az uniós szerződésekben rögzített kötelezettségét, amely szerint köteles válaszolni az Európai Parlament megkereséseire.

A baloldali-populista BSW párt társelnöke szerint Von der Leyen csak részben és késedelmesen válaszolt arra a hivatalos adatigénylésre, amely a 2024-es európai parlamenti választások óta a fegyveripar képviselőivel folytatott találkozókra, telefonhívásokra, e-mailekre és egyéb kommunikációkra vonatkozott.

De Masi azt is kifogásolta, hogy a bizottsági elnök mindössze néhány találkozót említett – köztük egy „stratégiai párbeszédet” védelmi vállalatokkal és egy iparági vacsorát –, míg más esetekben csupán általánosságban hivatkozott az átláthatósági nyilvántartásokra, sajtóközleményekre és közösségi médiás bejegyzésekre. Eközben elmaradt a kifejezetten kért információk megadása a telefonhívásokról, e-mailekről és egyéb levelezésekről.

Von der Leyent korábban már marasztalták el amiatt, hogy információkat tartott vissza a sajtótól.

Májusban az EU Törvényszéke kimondta, hogy az Európai Bizottság jogellenesen utasította el a The New York Times kérelmét, hogy megismerhesse a koronavírus-járvány idején Von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója közötti üzenetváltásokat. Korábban, még német védelmi miniszterként Von der Leyent azzal is megvádolták, hogy több millió eurónyi közpénzt kezelt rosszul magántanácsadók szerződtetésével.

„A Bundeswehr beszerzési botrányától a Pfizer-ügyig Ursula von der Leyent ismételten rossz gazdálkodással és iratok törlésével hozták összefüggésbe” – írta De Masi sajtóközleményében.

Az Euractivnak nyilatkozva De Masi elmondta: a bizottsági elnök nem adott egyértelmű választ arra, hogy voltak-e további kapcsolatai a védelmi ipar képviselőivel azokon túl, amelyeket hivatalosan nyilvánosságra hoztak.

„Lehet, hogy a bírósági eljárás során azt fogja állítani, hogy nem voltak más kapcsolódási pontok, de én csak arra támaszkodhatok, amit mond” – fogalmazott. „Ha pedig erre nem válaszol, az hiányos válasz.”

„Mindig meghagyja ezt a homályosságot, mert így azt gondolja: »Ha nyitva hagyom, akkor senki sem tud felelősségre vonni« – tette hozzá. – Ez a módszere, ezért fordultam bírósághoz.”

Az Európai Bizottság szóvivője az Euractivnak elmondta, hogy a „bizottság határozottan nem osztja De Masi jogi álláspontját, ugyanakkor teljes mértékben joga van ahhoz, hogy az általa kifogásolt közigazgatási döntést bíróság vizsgálja felül”.

A keresetet még tavaly karácsony előtt nyújtották be, ám elsőként szerdán számolt be róla a dpa német hírügynökség.