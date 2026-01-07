Az Ukrajna biztonsági garanciáiról szóló nyilatkozat, amelyet tegnap írtak alá Párizsban, az eredeti változatnál rövidebb lett – írja a Politico alapján az Orosz Hírek . A végleges változatból eltávolították az Egyesült Államokat érintő pontokat.

A legújabb változatban, amelyet Donald Trump megbízott képviselője, Steve Witkoff a konfliktus lezárásához vezető fontos lépésnek nevezett, az áll, hogy az amerikaiak segítséget nyújtanak a tűzszüneti megállapodás betartásának ellenőrzésében és hitelesítésében. Az eredeti változatban szereplő, az Egyesült Államok részvételét a „visszatartás biztosításához” szükséges multinacionális kontingensben említő pont azonban hiányzik belőle.

Ezenkívül eltűnt az a pont is, amely szerint az Egyesült Államok „támogatja ezeket a multinacionális erőket, ha támadás éri őket, és hírszerzési és logisztikai segítséget nyújt nekik”.

Az előző nap aláírt megállapodás öt pontot tartalmaz. Ezek között szerepel a „kolaícióban részt vevők” hosszú távú katonai együttműködése Ukrajnával, az ukrán hadsereg újjáépítése, valamint Kijev fegyverbeszerzéseinek teljes finanszírozása.

Ami a multinacionális erőket illeti, Emmanuel Macron francia elnök szerint azokat Ukrajna nyugati részén, a jelenlegi harci vonalaktól távol helyezik el. Nem minden tárgyaló fél értett egyet ezzel a változatával. Friedrich Merz német kancellár például kijelentette, hogy a német csapatok csak az egyik szomszédos szövetséges országban tartózkodhatnak.

Keir Starmer brit miniszterelnök pedig kijelentette, hogy országa Franciaországgal együtt számol azzal, hogy Ukrajna egész területén katonai bázisokat hoznak létre.

Vlagyimir Putyin többször kijelentette, hogy a külföldi kontingens Ukrajna területén való elhelyezésének kockázata volt az egyik oka a katonai konfliktusnak. A 2025-ös Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén az államfő hangsúlyozta, hogy ha a harcok során ilyen kontingens jelenik meg, az legitim célponttá válik.

A Párizsban aláírt dokumentumban az áll, hogy külföldi kontingens csak a békeszerződés megkötése után jelenhet meg.