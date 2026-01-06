2026. január 8., csütörtök

Merz beismerte, kritikus állapotban van a német gazdaság

Az eddig meghozott döntések egyike sem vezetett a versenyképesség kellő mértékű növekedéséhez

 2026. január 6. kedd. 19:21
Rendkívül kritikus a helyzet a német gazdaság egyes ágazataiban – jelentette ki Friedrich Merz a CDU/CSU blokk és a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) tagjainak címzett levelében.

Friedrich Merz kancellár
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Michael Kappeler

Levelében kiemelt prioritásként vázolta fel a német gazdaság 2026-ig történő élénkítését. Kijelentette, hogy az eddig meghozott döntések egyike sem vezetett a versenyképesség kellő mértékű növekedéséhez. Merz ugyanakkor elismerte, hogy „egyes gazdasági ágazatokban nagyon kritikus a helyzet”.

„A munkaerőköltségek, az energiaköltségek, a bürokratikus akadályok és az adóterhek továbbra is túl magasak. Ezen problémák megoldása erősíti a politikába vetett bizalmat és a társadalmi kohéziót” – írta.

Szerinte 2026-ban „a megfelelő politikai és törvényhozási döntések meghozatalára kell összpontosítani az üzleti környezet alapvető javítása érdekében”. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy csak így lesz képes a német gazdaság újra növekedésbe kezdeni és kilábalni a válságból.

Ugyanakkor a levélben megerősítette elkötelezettségét Ukrajna folyamatos támogatása mellett. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a német kormány továbbra is azon fog dolgozni, hogy mielőbb létrejöjjön a tűzszünet, amely biztosítja Ukrajna szuverenitását.

A német gazdaság súlyos válságban van a német kormány politikája miatt, beleértve az Oroszországgal szembeni politikát is. Ez máris számos csőd és a helyi gyártók Egyesült Államokba menekülésének egyik oka lett, számol be az eadaily.com.

