2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Európai Unió

Grönland jövőjéről csak Grönland és Dánia dönthet

Szögezték le az európai vezetők

MH/ MTI
 2026. január 6. kedd. 23:54
Megosztás

Grönland az ott élőké, és csakis Dánia és Grönland dönthet a köztük lévő kapcsolatokról – szögezték le Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország, az Egyesült Királyság és Dánia vezetői kedden közös közleményben, amelyben kiemelték, hogy a sarkvidéki régió biztonságát a NATO-tagországoknak közösen, az Egyesült Államokkal együttműködve kell garantálniuk.

Grönland jövőjéről csak Grönland és Dánia dönthet
Az európai vezetőkből álló csoport, (b-j) Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Pedro Sanchez, Keir Starmer, Emmanuel Macron és Donald Tusk hangsúlyozta támogatását Dánia iránt, miután Donald Trump amerikai elnök ismét hangot adott terveinek
Fotó: NICOLAS TUCAT, GIANLUIGI GUERCIA, JOHN THYS, Ben STANSALL, Ludovic MARIN / AFP

A közlemény aláírói hangsúlyozták: Európa számára a sarkvidéki régió biztonsága továbbra is kulcsfontosságú. Hozzátették, hogy a régiónak kiemelt szerepe van a nemzetközi és a transzatlanti biztonság tekintetében is.

Mint kiemelték, az észak-atlanti szövetség több tagállama fokozta jelenlétét, tevékenységét és befektetéseit a régióban annak érdekében, hogy fenntartsa a sarkvidék biztonságát és elrettentse az ellenfeleket.

Emlékeztettek arra is, hogy mind Dánia – amelynek Grönland az autonóm tartománya –, mind pedig az Egyesült Államok NATO-tagország, és a sziget biztonságát a tagállamoknak közösen kell garantálniuk az ENSZ Alapokmányával összhangban, tehát az államok szuverenitásának és területi egységének tiszteletben tartása mellett és a határok sérthetetlenségének szellemében.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink