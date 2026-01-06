2026. január 8., csütörtök

Az EU gázkészletei rohamosan csökkennek: kritikus szint alá estek a tárolók

A tél még korántsem ért véget

MH
 2026. január 6. kedd. 17:33
Az orosz Gazprom jelentése szerint az európai földalatti tárolókban (UGS) található gázkészletek szintje 60 százalék alá esett.

Az EU hivatalosan is kijelentette azon szándékát, hogy teljesen lemond az orosz gázról
Fotó: AFP/NurPhoto/Danil Shamkin

A Gas Infrastructure Europe (GIE) adatai szerint január 4-én az európai földalatti gáztárolók 59,9 százalékban voltak tele. Tavaly télen ezt a szintet január harmadik dekádjában mérték – áll az üzenetben.

Megjegyzendő, hogy a földalatti gáztárolókban lévő tartalékok Hollandiában 46,1 százalékra, Németországban 54,1 százalékra, Franciaországban pedig 55,7 százalékra csökkentek. A kitermelési szezon kezdete óta már 23,6 milliárd köbméter gázt bányásztak ki az európai földalatti gáztárolókból, ami a téli felkészülésre betáplált mennyiség közel felét jelenti.

Az EU hivatalosan is kijelentette azon szándékát, hogy 2022 után teljesen lemond az orosz gázról. Ez azonban nem valósult meg. Ráadásul az alternatív földgáz beszerzése rendkívül költségesnek bizonyult az uniós országok számára, ami az egyik oka az európai földalatti gáztárolók alacsony kihasználtságának, írja az eadaily.com.

