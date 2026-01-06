Az EU gázkészletei rohamosan csökkennek: kritikus szint alá estek a tárolók

Az EU hivatalosan is kijelentette azon szándékát, hogy teljesen lemond az orosz gázról

A Gas Infrastructure Europe (GIE) adatai szerint január 4-én az európai földalatti gáztárolók 59,9 százalékban voltak tele. Tavaly télen ezt a szintet január harmadik dekádjában mérték – áll az üzenetben.

Megjegyzendő, hogy a földalatti gáztárolókban lévő tartalékok Hollandiában 46,1 százalékra, Németországban 54,1 százalékra, Franciaországban pedig 55,7 százalékra csökkentek. A kitermelési szezon kezdete óta már 23,6 milliárd köbméter gázt bányásztak ki az európai földalatti gáztárolókból, ami a téli felkészülésre betáplált mennyiség közel felét jelenti.

Az EU hivatalosan is kijelentette azon szándékát, hogy 2022 után teljesen lemond az orosz gázról. Ez azonban nem valósult meg. Ráadásul az alternatív földgáz beszerzése rendkívül költségesnek bizonyult az uniós országok számára, ami az egyik oka az európai földalatti gáztárolók alacsony kihasználtságának, írja az eadaily.com.