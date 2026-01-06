A jelentések szerint több mint 27 világvezető, valamint amerikai tárgyaló vesz részt a „Hajlandók Koalíciója” találkozón, amelyhez Volodimir Zelenszkij is csatlakozik. Sajtóértesülések szerint a múlt hétvégi nemzetbiztonsági tanácsadói és a január 5-i katonai tervezői találkozót követően a koalícióban visszatért a „sürgősség érzése”. A találkozó célja Ukrajna megnyugtatása és a további politikai döntések alapjainak lerakása az ellenségeskedés szüneteltetése esetén. A csúcstalálkozó fő témája egy többnemzetiségű haderő létrehozása Ukrajna számára tűzszünet esetén, Kijevvel együttműködve és az Egyesült Államok támogatásával. A biztonsági garanciák szélesebb körű csomagjáról is szó lesz.

Emmanuel Macron francia elnök ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy reményei szerint a tárgyalások után „konkrét kötelezettségvállalásokat” tud majd tenni Ukrajna biztonságával kapcsolatban. Kijelentette, hogy a cél az, hogy egyértelművé tegyék a békefenntartó erők összetételét és bevetését tűzszünet esetén.

A katonai terveket még nem hozták nyilvánosságra, de a csapatok nagy része várhatóan Franciaországból és az Egyesült Királyságból érkezik, amelyek a szárazföldi és légi komponenseket vezetik majd. Törökország a maga részéről kijelentette, hogy felelős lesz a fekete-tengeri közlekedési útvonalak biztonságáért. Az azonban egyelőre nem világos, hogy ezek a potenciális erők milyen közel lesznek az ütközési vonalhoz.

Emlékeztetőül, az ukrajnai konfliktus megoldása felé tett lépések jelentősen felgyorsultak az elmúlt hónapokban. Kijev és európai felügyelői azonban továbbra sem hajlandók elfogadni Oroszország feltételeit. Moszkva többször is hangsúlyozta, hogy külföldi csapatok ukrán területen való telepítése szóba sem jöhet, olvasható az eadaily.com oldalán.