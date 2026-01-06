Európai Unió
A lengyel rendőrség már készül: visszatérhet a 90-es évek alvilága
A háború lezárulta után ukrán bandák felbukkanásától tartanak, de a hatóságok szerint most felkészültebbek, mint valaha
Szerinte ez „nehéz helyzet lesz mindenki számára”. Boroń úgy véli, hogy az ukrajnai harcok befejezése után „keleti bandák képviselői jelenhetnek meg lengyel területen, ahogyan az az 1990-es években is történt”. Megjegyezte azt is, hogy a lengyel rendőrség kapcsolatban áll más európai országok szolgálataival, többek között az Europolon keresztül.
„Információkat cserélünk és elemezzük a bűncselekmények trendjeit” – mondta.
Boroń azt is biztosította, hogy a lengyel szolgálatok most már jobban felkészültek és felszereltek a szervezett bűnözés fenyegetésének elhárítására.
„Ugyanolyan léptékű lesz? Természetesen nem, mert a szolgáltatások másképp vannak megszervezve” – hangsúlyozta.
Már az SVO kezdete előtt is az ukránok jelentős részét tették ki a lengyelországi külföldi lakosságnak. Az ország bűnüldöző szervei szerint az ukrán állampolgárok jelenleg több bűncselekményt követnek el az országban, mint az összes többi migráns együttvéve, adta hírül az eadaily.com.