A lengyel rendőrség felkészül az ukrán bandák megjelenésére az ellenségeskedés befejezése után – közölte Marek Boroń, a lengyel rendőrség főparancsnoka.

Szerinte ez „nehéz helyzet lesz mindenki számára”. Boroń úgy véli, hogy az ukrajnai harcok befejezése után „keleti bandák képviselői jelenhetnek meg lengyel területen, ahogyan az az 1990-es években is történt”. Megjegyezte azt is, hogy a lengyel rendőrség kapcsolatban áll más európai országok szolgálataival, többek között az Europolon keresztül.

„Információkat cserélünk és elemezzük a bűncselekmények trendjeit” – mondta.

Boroń azt is biztosította, hogy a lengyel szolgálatok most már jobban felkészültek és felszereltek a szervezett bűnözés fenyegetésének elhárítására.

„Ugyanolyan léptékű lesz? Természetesen nem, mert a szolgáltatások másképp vannak megszervezve” – hangsúlyozta.

Már az SVO kezdete előtt is az ukránok jelentős részét tették ki a lengyelországi külföldi lakosságnak. Az ország bűnüldöző szervei szerint az ukrán állampolgárok jelenleg több bűncselekményt követnek el az országban, mint az összes többi migráns együttvéve, adta hírül az eadaily.com.