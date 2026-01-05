Szigorúbb etikai szabályok az európai pártoknak

A kezdeményezés szervezői arra kérik a bizottságot, hogy dolgozzon ki egy, az átláthatóságon, az integritáson és a közös felelősségvállaláson alapuló európai etikai kormányzási modellt. Ennek érdekében egy olyan jogalkotási javaslat előterjesztését sürgetik, amely módosítaná és szigorítaná az európai politikai pártokról és alapítványokról szóló uniós rendeletet. A javaslat szigorúbb előírásokat vezetne be az összeférhetetlenség, az átláthatóság, a döntéshozatal, az etikátlan magatartás és a finanszírozás területén.

A bizottság közleménye szerint a kezdeményezés teljesíti a vonatkozó jogszabályokban meghatározott formai feltételeket, ezért jogilag elfogadhatónak minősült. A testület ugyanakkor hangsúlyozta: a regisztráció nem jelenti a javaslatok tartalmi értékelését, és nem befolyásolja a bizottság későbbi döntését sem.

Az európai polgári kezdeményezés nem eshet a bizottság azon hatáskörén kívül, hogy uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be, nem lehet nyilvánvalóan visszaélésszerű, komolytalan vagy zaklató jellegű, és nem lehet ellentétes az Európai Unió értékeivel.

A hétfői nyilvántartásba vételtől számítva a szervezőknek hat hónap áll rendelkezésükre, hogy megkezdjék az aláírásgyűjtést. Amennyiben az európai polgári kezdeményezés egy év alatt egymilliótámogató nyilatkozatot kap legalább hét különböző tagállamból, az Európai Bizottságnak reagálnia kell. A brüsszeli testület dönt arról, hogy a kezdeményezésre válaszul hoz-e intézkedéseket vagy sem, és a döntését meg kell indokolnia.