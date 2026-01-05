Az EU továbbra is kiáll a nemzeti szuverenitás mellett

Az Európai Unió továbbra is kiáll a nemzeti szuverenitás, a területi integritás és a határok sérthetetlensége mellett, és szolidaritást vállal Dániával és Grönlanddal – közölte Anitta Hipper, az Európai Bizottság szóvivője hétfőn, reagálva Donald Trump amerikai elnök Grönlanddal kapcsolatos kijelentéseire.

A brüsszeli testület sajtótájékoztatóján a szóvivő hangsúlyozta: az EU álláspontja változatlan, és az a nemzetközi jog alapelvein nyugszik. „Ezek egyetemes elvek, amelyeket továbbra is védelmezünk, különösen akkor, ha az Európai Unió egyik tagállamának területi integritása kérdőjeleződik meg” – fogalmazott. Emlékeztetett arra is, hogy Kaja Kallas, az unió kül-és biztonságpolitikáért felelős képviselője is megerősítette: az EU szolidaritást vállal Dániával és Grönlanddal, amely autonóm terület a Dán Királyságon belül, és státuszáról kizárólag a grönlandiak és a dánok dönthetnek.

Hangsúlyozta továbbá, hogy Grönland az Egyesült Államok szövetségese, és a terület a NATO védelme alá tartozik, ami lényeges különbség más nemzetközi helyzetekhez képest. Arra a kérdésre, hogy az unió tesz-e konkrét lépéseket az esetleges amerikai fellépés elrettentésére, a szóvivő közölte: az EU nem kommentálja az eseményeket lépésről lépésre, elvi alapon kezeli az ügyet, és elvárja minden partnerétől a szuverenitás és a területi integritás tiszteletben tartását, valamint a nemzetközi kötelezettségek betartását.

Venezuelával kapcsolatban a szóvivő emlékeztetett arra, hogy az uniós külügyi főképviselő nyilatkozatát 26 tagállam támogatta, amelyben az EU nyugalomra és önmérsékletre szólít fel minden érintett felet, az eszkaláció elkerülését és a válság békés rendezését sürgetve.

Paulo Pinho szóvivő közölte: az EU régóta azon az állásponton van, hogy Nicolás Maduro venezuelai elnök nem rendelkezik egy demokratikusan megválasztott elnök legitimitásával, és az unió következetesen venezuelai vezetésű, békés, demokratikus átmenet mellett érvel. A szóvivő ugyanakkor nem minősítette az Egyesült Államok lépéseit, mondván: a terminológia megválasztása nem a leglényegesebb kérdés, és egyelőre korai lenne jogi értékelést adni az eseményekről. „Az események lehetőséget teremtenek a demokratikus átmenetre Venezuelában, valamint arra, hogy az átmenetet a venezuelai nép vezesse” – jelentette ki. Felhívta a figyelmet arra is, hogy egy ország irányítása minden esetben az adott nép joga, így Venezuela jövőjéről is kizárólag a venezuelaiak dönthetnek.