Valóra válhat Von der Leyenék legrosszabb rémálma?

2025 Németországban egyértelműen az Alternatíva Németországért (AfD) éve volt: a februári Bundestag-választáson a párt a második helyen végzett, és bár formálisan ellenzékben maradt, a legtöbb közvélemény-kutatás ma már Németország legnépszerűbb politikai erejeként méri.

A következő nagy próbatétel 2026-ban jön, amikor öt tartományban tartanak választásokat – írja a Spiegel. Két keletnémet tartományban az AfD akár első helyen is végezhet, miközben a nyugati régiókban is stabilan a dobogó közelében mozog.

A 2026-os év valódi tartományi „szuperév” lesz Németországban. Baden-Württembergben és Rajna-vidék–Pfalzban tavasszal, Szász-Anhaltban és Mecklenburg–Elő-Pomerániában ősszel választanak új helyi parlamentet, miközben Berlinben is képviselőházi választásokat tartanak. Bár a nyugati tartományokban a jelenlegi kormánykoalíciók még esélyesek az újrázásra, a két keleti tartományban patthelyzet körvonalazódik: az AfD fölényesen vezet, de abszolút többségre nem képes, vele viszont a politikai „tűzfal” miatt senki nem hajlandó együttműködni.

Ez a helyzet előrevetíti azt a forgatókönyvet, amely országos szinten akár már a 2029-es Bundestag-választások után is realitássá válhat.

Az AfD stratégiája ezért kettős. Egyfelől igyekszik megszabadulni a kifejezetten szélsőséges imázstól, és „néppártosodni”: ennek arca Alice Weidel, míg a radikális bázist Tino Chrupalla tartja egyben. A párt előtérbe tol mérsékeltebb múltú politikusokat, miközben igyekszik lezárni a neonáci és ultramúltat idéző ügyeket – változó sikerrel. Az ifjúsági szervezet teljes újraalapítása is ezt a célt szolgálta, bár az új vezetők esetében is rendre előkerülnek kínos epizódok – véli a Politico, vette észre a Mandiner.

A „néppártosodás” külpolitikai irányváltással is együtt jár.

Az AfD látványosan visszavett a korábbi nyílt Moszkva-barátságból, és egyre szorosabbra fűzi kapcsolatait a MAGA-mozgalom köreivel. Ebben kulcsszerepe van Donald Trump politikai örökségének: a republikánus elit egy része kifejezetten szimpatizál a német jobboldali párttal.

AfD-s delegációkat már Washingtonban is fogadtak, vezető politikusaik rendszeres meghívottai republikánus rendezvényeknek.

Az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia különösen érdekes kontextust ad ennek az együttműködésnek. A dokumentum élesen bírálja az Európai Unió jelenlegi működését, a brüsszeli intézményeket, a migrációs politikát és az európai kormányok demokratikus deficitjét.

Több elemző szerint a stratégia valójában abból indul ki, hogy Washington nem szövetségesként, hanem geopolitikai riválisként tekint az EU-ra – és ennek gyengítésére a legalkalmasabb eszköz az establishmentellenes, szuverenista pártok támogatása.

Ebben a logikában Németország kulcsszereplő, az AfD pedig ideális partner.

A párt nyíltan beszél a „Dexitről”, azaz a német EU-tagságról szóló népszavazásról, valamint az euró elhagyásáról is. Az AfD ma az Európai Parlament egyik legjobban EU-ellenes frakciójának vezető ereje, és washingtoni kapcsolatai egyre intézményesebbek.

Nem véletlen, hogy a párt februárra Berlinbe hirdetett közös konferenciát a MAGA-mozgalommal: ha az amerikai stratégia valóban az EU gyengítését célozza, akkor Németországban már meg is találták hozzá a megfelelő politikai eszközt.