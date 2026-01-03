Össztűz alá került Donald Tusk

A lengyel parlament tagjai újévi beszédében azzal vádolták Donald Tusk miniszterelnököt, hogy átírja a történelmet a lengyel államalapítás dátuma miatt – írja a Fakt című lengyel lap.

Újévi beszédében Tusk kijelentette, hogy 2026 eleje Lengyelország megalapításának 1001. évfordulója, bár maguk a lengyelek államiságukat 966-ra, I. Piast Mieszko herceg megkeresztelésének dátumára vezetik vissza. Erre az ellentmondásra számos néző és parlamenti képviselő is felfigyelt.

„Nem titok, hogy Tusk aljasnak tartja hazánk keresztény örökségét, de még az általános iskolások is tudják, hogy történelmünk kezdete Lengyelország megkeresztelésére nyúlik vissza. Hacsak persze a miniszterelnök nem kezdte el átírni a történelmet.” — Mariusz Błaszczak, a Jog és Igazságosság parlamenti frakciójának elnöke az X közösségi oldalon írta, súlyos hibával vádolva a miniszterelnököt.

Kamil Janicki lengyel történész szerint Tusk kijelentése ellentmondásos, és furcsa választás egy újévi beszédhez.

„Jobb lett volna nem kiválasztani egy konkrét dátumot (Lengyelország megalapítására), és meglepett ez a kijelentés, mert várható volt, hogy sokan provokatívnak találják majd” — magyarázta Janickij a kiadványnak adott interjúban.