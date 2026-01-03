2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Európai Unió

Nem kerülhet Magyarország kiszolgáltatott helyzetbe

Szijjártó Péter: egyetlen kőolajvezetékre nem lehet alapozni egy ország olajellátását!

MH/ MTI
 2026. január 3. szombat. 22:46
Megosztás

Szerbia példája világosan mutatja, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetbe akarja hozni Brüsszel hazánkat is: egyetlen kőolajvezetékre nem lehet alapozni egy ország olajellátását! - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

Nem kerülhet Magyarország kiszolgáltatott helyzetbe
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A tárcavezető közölte: a regionális energiabiztonság szempontjából jól indult az év, hiszen a szerbiai kőolajfinomító működéséhez kiadott amerikai engedély nagymértékben hozzájárul Szerbia üzemanyag-ellátásának garantálásához, ennek pedig jó hatása van a teljes közép-európai üzemanyagpiacra.

Dubravka Dedović szerb energiaminiszter-kollégámat telefonos tárgyalásunk során biztosítottam arról, hogy Szerbia továbbra is számíthat Magyarország támogatására a biztonságos energiaellátás hosszú távú garantálása érdekében - tette hozzá.

„Szerbia példája ugyanakkor világosan mutatja, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetbe akarja hozni Brüsszel hazánkat is: egyetlen kőolajvezetékre nem lehet alapozni egy ország olajellátását! A miniszterkollégával ezért ma egyeztettük az új szerb-magyar kőolajvezeték építésének felgyorsításához szükséges további lépéseket is” - írta Szijjártó Péter.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink