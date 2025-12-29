Hogyan erodálódik Ursula von der Leyen ereje?

Az EU-csúcstalálkozón elszenvedett veresége volt a mélypontja annak a katasztrofális évnek, amelyet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke átélt. Európa legbefolyásosabb nőjének tekintélye súlyosan megrendült.

A Spiegel cikke szerint az Európai Bizottság elnöke vereséget szenvedett a legutóbbi uniós csúcson, hiszen nem sikerült átvinnie a tervet, hogy a Nyugaton rekedt orosz követelésekből segítsék meg Ukrajnát. A kudarc katasztrofális évet tetőzött be a politikus számára, súlyos károkat szenvedett a tekintélye – foglalja össze a helyzetet a német lap brüsszeli tudósítója, Timo Lehmann.

A szerző szerint a nemzetközi szélsőjobb módszeresen dolgozik az Unió meggyengítésén és szörnynek állítják be a szervezetet, mint amely elnyomja a nemzetállamokat.

A szövetség arca pedig a Bizottság elnöke. Az ellene irányuló jobbos támadások még sosem bizonyultak ennyire sikeresnek. Pedig az év jól indult számára, csak azután jött Donald Trump amerikai elnök, aki gyengének tartja az európaiakat. Meggyőződése, hogy az EU keresztezi az USA érdekeit.

Ezek után a földrész más kereskedelmi partnerek után nézett, ám főként Giorgia Meloni olasz kormányfő miatt kútba esett a Mercosur-megállapodás Argentínával, Brazíliával, Uruguayjal és Paraguayjal. Ugyanez áll India esetében is. Washington még az ukrajnai rendezésből is kihagyná a kontinenst. Úgy tárgyalt Moszkvával Kijev uniós tagságáról és az orosz pénzügyi kintlévőségek sorsáról, mintha bármiben dönthetne Európa helyett.

De Von der Leyen akkor is felsült, amikor erősebb szerepet akart kiharcolni a Bizottságnak a közös védelem ügyében. A próbálkozás több tagállamnál is falba ütközött. A legkeserűbb pirula azonban alighanem az volt számára, hogy felbomlott a négy nagy mérsékelt irányzat összefogása Strasbourgban-állítja a szerző.

A konzervatívok a jelek szerint faképnél hagyják a szociáldemokratákat, a liberálisokat és a zöldeket, miután Manfred Weber, a Néppárt élén egyre többször szavaz együtt a szélsőjobbal. Ily módon diktálni tud az EU számára.

Nem sokat segített Von der Leyennek az sem, hogy Berlinben ismét kereszténydemokrata a kancellár. Friedrich Merz nemrégiben közölte, hogy ha Trump nem tud mit kezdeni a földrésszel, akkor legalább Németországot fogadja el partnerként. Hát, ez nem úgy hangzik, mintha csapatjátékra törekedne Brüsszellel.

A Der Spiegel munkatársa szerint a kontinens legbefolyásosabb asszonya most kénytelen harcolni hatalmáért.