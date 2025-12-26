2026. január 8., csütörtök

Előd

Katonákat küldene Ukrajnába a Néppárt

Manfred Weber közös európai haderőt akar a fronton látni

MH
 2025. december 26. péntek. 14:54
Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke európai zászló alatt szolgáló közös erőt vetne be Ukrajnában – közölte a Funke médiacsoportnak adott karácsonyi interjújában, amit többek között a Stern közölt.

Manfred Weber és Ursula von der Leyen
Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

A politikus úgy fogalmazott: „olyan katonákat szeretnék látni, akiknek az egyenruháján európai zászló van, és akik ukrán barátainkkal együtt biztosítják a békét”.

Weber szerint a kontinensnek saját kezébe kell vennie biztonsága jelentős részét. Úgy vélte, nem lehet elvárni, hogy Donald Trump csak amerikai katonákkal garantálja a békét, miközben az európaiak a partvonalról kommentálják a folyamatot.

Az EPP vezetője egyúttal figyelmeztetett: Európa „meztelenül áll egy viharos, hideg világban”, ezért új uniós biztonsági stratégiára és egy erősebb európai védelmi architektúrára van szükség. Nyilatkozata illeszkedik azokba a vitákba, amelyek az amerikai béketerv, a lehetséges tűzszünet és a hosszú távú biztonsági garanciák körül zajlanak Ukrajnával kapcsolatban.

