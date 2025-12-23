Európai Unió
Így látják Magyarországot Brüsszelben
Technikai akadályként tekintenek hazánkra
Orbán Viktor miniszterelnök az uniós tagállamok csúcstalálkozóján, Brüsszelben
Fotó: Facebook/Orbán Viktor
Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezdeti ellenállása sem bizonyult leküzdhetetlennek, De Wever szerint a magyar vétót korábban is megkerülték, így most sem volt komoly akadály. A Mandiner cikke kiemeli, hogy Friedrich Merz és Ursula von der Leyen német vezetők hibásan mérték fel a tagállamok támogatását az eredeti javaslat iránt.
„Magyarország szerepe inkább technikai akadálynak tűnt, amelyet sikerült kezelni”
– állapította meg a lap.