Hat tagállam állt Magyarország mellé

Nógrádi György szerint a legutóbbi EU-csúcs új mérföldkő lehet az uniós politikában

„A nyugati és az orosz sajtó is kiemelte, hogy még az Ukrajnával szimpatizáló demokrata vezetés sem volt hajlandó az ország NATO-csatlakozását napirendre tűzni. A világ számos újságja azon humorizál, hogy nemcsak az amerikai, de az ukrán elnök is halandó” – írja azzal kapcsolatban, hogy Zelenszkij kijelentette:

„Az Egyesült Államok egyelőre nem lát minket a NATO-ban… De lehet, hogy a jövőben változik az álláspont. A politikusok változnak, valaki él, valaki meghal. Ez az élet.”

Zelenszkij ezeket a kijelentéseket az EU-csúcson tette, Brüsszelben – hangsúlyozta Nógrádi.

„A csúcstalálkozó a német kancellár vereségét hozta, aki többször, több helyen is megindokolta, hogy miért kell a befagyasztott orosz vagyont lefoglalni és átadni Ukrajnának. Nem tudta a többi állam vezetőjét meggyőzni. Az orosz vagyon elvétele ellen volt az EU 27 tagjából hét állam.

Nemmel szavazott: Belgium, Olaszország, Málta, Bulgária, Csehország, Szlovákia és Magyarország.

„Így az Európai Unió vezetése a saját vereségét győzelemként beállítva bejelentette, hogy összesen 90 milliárd euró hitelt biztosítanak Kijevnek kétéves időtartamra” – írta.

Hozzáteszi: Zelenszkij végig azzal zsarolta az EU vezetőit, hogy újabb támogatás nélkül Ukrajna összeomlana. Az összeget kamatmentesen biztosítják az EU tagállamai (három kivétellel) Ukrajnának.

„Annak az esélye, hogy Kijev ezt valaha is visszafizeti, gyakorlatilag nulla” – fogalmazott.

A szakember arról is írt, hogy „az elmúlt hetekben a NATO főtitkára, Mark Rutte nyilatkozatai borzolták a kedélyeket. A korábbi holland miniszterelnök, hasonlóan a francia vezérkari főnökhöz és a német hadsereg, a Bundeswehr fő inspektorához (ő gyakorlatilag a vezérkar főnöke), azt hangsúlyozta, hogy fel kell készülni az eljövendő néhány évben egy orosz agresszióra Európával szemben. Európa harmadik középhatalma, a NATO-tag, de nem EU-tag Nagy-Britannia vezetése is hasonló álláspontot hirdetett meg.

„Több európai felelős politikai és katonai vezető azt hangsúlyozta, hogy már folyik a háború Oroszországgal.”

Nógrádi kiemeli:

„Az, hogy a brüsszeli vezetés nem tudta elérni az orosz vagyon átadását Ukrajnának, sok mindent jelez. Többek között azt is, hogy Brüsszel sem mindenható” - idézte a Mandiner.