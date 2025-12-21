Már a tiltakozó gazdák is Putyin emberei

A francia belpolitikai vitákba is megpróbál ráülni az orosz dezinformációs gépezet – írta a France 24, amely azt állítja, hogy magukat regionális hírportálnak álcázó oldalak tucatjai erősítik az online térben a francia gazdák tiltakozását, és ezzel Moszkvának kedveznek.

Brüsszelben összecsaptak a gazdák és az egyenruhások, de Franciaországban és az EU más tagállamaiban is forrnak az indulatok

A La Tribune française, a Focus Occitanie vagy a Miroir de France nevű oldalak mögött szakértők szerint a Kremlhez köthető Storm-1516 hálózat áll.

Egy amerikai kiberbiztonsági cég adatai alapján csak 2025-ben 141 ilyen, francia nyelvű álportál jött létre. Ezek eleinte ártalmatlan, helyi témákról írnak, majd fokozatosan jelennek meg rajtuk oroszbarát, EU- és NATO-ellenes cikkek. A tartalmak jelentős részét ma már mesterséges intelligenciával állítják elő, ami olcsóvá és tömegesen skálázhatóvá teszi az akciókat.

A riport egyik kulcsmondata szerint a kampány célja nem az, hogy közvetlenül meggyőzze az olvasókat, hanem hogy felerősítse a már létező feszültségeket.

Francia biztonsági források attól tartanak, hogy a 2026-os önkormányzati választások előtt ezek a hálózatok teljes erővel lépnek működésbe. A regionális „álmédiák” helyi témákkal, kitalált, de a vidéki valósághoz illeszkedő szerzői profilokkal próbálják elnyerni az olvasók bizalmát. A szakértők szerint a végső cél az, hogy meggyengítsék a francia társadalmi kohéziót, és belső feszültségekkel kössék le a politikai vezetés figyelmét.