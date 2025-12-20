Európai Unió
Orbán Viktor: Vétójog nélkül az EU egy birodalom + VIDEÓ
„Nemcsak szuverenitás-kérdés a magyaroknak, hanem gazdasági kérdés is”
A miniszterelnök leszögezte: Ami nemcsak egy szuverenitás-kérdés a magyaroknak, nekem speciel személyesen is az, hanem az gazdasági kérdés is.
A miniszterelnök hozzátette: Én még olyat nem láttam, hogy mi egy elnyomó birodalom keretén belül éltünk volna jól.
Tehát a nemzeti szuverenitás és a függetlenség, meg a magyar életszínvonal között egyenes összefüggés van, ezért nem szabad részt vennünk egy birodalomban nemcsak lelki okokból, meg az ezeréves történelmük miatt, hanem a gazdasági érdekeink miatt sem – zárta gondolatait Orbán Viktor.