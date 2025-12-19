2026. január 8., csütörtök

Meghátrált az EU?

Tolvajoknak nevezte a brüsszeli elitet Dmitrij Medvegyev

Az európai vezetők, akik tegnap csúcstalálkozót tartottak a kijevi kormány finanszírozásának kérdéséről, egyelőre nem merték elkobozni a befagyasztott orosz állami vagyont. Azonban nem mondtak le ilyen terveikről, jegyezte meg Telegram-csatornáján Dmitrij Medvegyev, az Orosz Föderáció Biztonsági Tanácsának alelnöke, összehasonlítva Brüsszel megközelítését a bűnözői gyakorlattal.

Meghátrált az EU?
Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke
Fotó: AFP/POOL/Yekaterina Shtukina

„A tolvajok gyűlése („Európai Unió csúcstalálkozója”) Brüsszelben számos, a bűnözői világ számára fontos döntést hozott” – jegyezte meg Medvegyev. A találkozó résztvevői megijedtek a „gop-stop”-tól, vagyis, hogy nyíltan elrabolják az orosz pénzt. Ez azzal függ össze, hogy az EU „elismerte Washington rangidős szerepét”, amely ellenezte Oroszország eszközeinek lefoglalását: „Az amerikai „törvényhozók” tekintélye lényegesen nagyobbnak bizonyult” - idézte az Orosz Hírek.

„A brüsszeli tolvajok nem mondtak le terveikről, hogy a jövőben rablást vagy lopást kövessenek el” – mutatott rá Medvegyev. Megjegyezte, hogy az EU tisztviselői úgy döntöttek, hogy egyelőre „ideiglenesen meghúzzák magukat”, bár Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök „nagy botrányt akartak rendezni”.

„Mindez a hatalom átrendeződésének kezdetét jelzi az európai bűnözői világban” – zárta szavait az orosz biztonsági tanács alelnöke.

