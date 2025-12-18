Vízágyúval oszlatták a tiltakozó brüsszeli gazdákat

Vízágyúval és könnygázzal oszlatott a belga rendőrség az EU-Mercosur megállapodás ellen tiltakozó, több mint hétezerháromszáz résztvevővel megrendezett brüsszeli gazdatüntetésen – jelentette csütörtökön a La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap.

Legkevesebb ezer traktorral tartottak tüntetést Brüsszelben: a tagországok mezőgazdászai az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése, valamint a közös uniós agrárpolitika költségvetésének csökkentése ellen tiltakoznak.

A beszámoló szerint az Európai Parlament épülete előtti Luxembourg téren összegyűlt többszáz mezőgazdász gumiabroncsokat égetett és kukákat gyújtott fel, petárdákat robbantott és füstbombákat gyújtott, tiltakozó feliratokat fújt a környező házfalakra, fákat döntött ki, bicikliket és elektromos rollereket rongált meg, valamint kövekkel dobálta a rendőröket.

A megmozdulást biztosító rendőrök többször is távozásra szólították fel őket, majd miután ennek nem volt foganatja, vízágyúkkal és könnygázzal szorították ki őket a térről. A rendőri intézkedés során többen könnyebb sérüléseket szenvedtek. A demonstrálók a belga főváros uniós negyedének más területein folytatják a tiltakozást – tájékoztattak.

Agrárszakszervezetek az évek óta válsággal küzdő ágazat nehézségeire, a mezőgazdasági kezdeményezéseket korlátozó szabályozásokra akarják felhívni az Európai Bizottság figyelmét. Továbbá aggasztja őket a tervezett szabadkereskedelmi megállapodás az EU és a dél-amerikai közös piac (Mercosur) között, valamint a közös uniós agrárpolitika (KAP) hosszú távú költségvetésének esetleges csökkentése.

A mintegy negyven európai mezőgazdasági szervezet által megszervezett, valamint a Magosz és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részvételével folyó megmozdulás résztvevői traktorokkal már a délelőtti órákban elérték az uniós intézmények városrészét, ahol a nap folyamán a tagállamok állam-, illetve kormányfői csúcstalálkozót tartanak.

A tanácskozás napirendjén szerepel az Európa gazdasági biztonságának kérdése, benne az unió kereskedelmi menetrendjének felgyorsításával. A megmozdulást szervező szakszervezetek szerint évek óta hangoztatott követeléseiket nem hallgatják meg, elvárásaik nem teljesülnek. Az Európai Bizottság elszántságát, hogy ettől függetlenül keresztülvigye az agrárreformot és megkösse a szabadkereskedelmi megállapodást, „történelmi hibának” tekintik Európa egésze, köztük a gazdálkodók és a fogyasztók szempontjából egyaránt.