Kína keményen figyelmeztette az Európai Uniót

Kína határozottan ellenzi azokat az uniós törekvéseket, amelyek a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználásáról szólnak.

Kína határozottan ellenzi azokat az egyoldalú szankciókat, amelyek nem rendelkeznek az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazásával, és sértik a nemzetközi jogot – jelentette ki szerdán Guo Jiakun, a kínai külügyminisztérium szóvivője.

A nyilatkozat arra a kérdésre érkezett, hogy az Európai Unió tervei, miszerint befagyasztott orosz állami vagyon felhasználásával nyújtana támogatást Ukrajnának, alááshatják-e Kína Európai Unióba fektetett üzleti bizalmát.

Guo Jiakun hangsúlyozta: minden érintett félnek a béketárgyalások előmozdítására és az ukrajnai válság politikai rendezésére kellene törekednie, nem pedig olyan lépések megtételére, amelyek tovább élezhetik a konfliktust.

„Minden félnek pozitív légkört és kedvező feltételeket kellene teremtenie a béketárgyalások és a politikai megoldás érdekében, nem pedig ennek az ellenkezőjét” – fogalmazott a szóvivő.

Az elkobzott orosz vagyon kérdése ugyanakkor nemcsak jogi és politikai vitákat vált ki, hanem a nemzetközi gazdasági kapcsolatokra és a befektetői bizalomra gyakorolt hatásai miatt is érzékeny témának számít, emlékeztet a Mandiner.

Nem sokkal korábban Orbán Viktor a brüsszeli uniós csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az Európai Unió végül levette napirendjéről a befagyasztott orosz vagyon felhasználásának kérdését.