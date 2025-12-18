2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Európai Unió

Fico az EU ellen: A háborús támogatás Ukrajnát és Európát egyaránt veszélyezteti

Szlovákia nemet mond a fegyveres finanszírozásra, csak békére építő humanitárius intézkedéseket támogat

MH
 2025. december 18. csütörtök. 13:51
Megosztás

Robert Fico szlovák miniszterelnök ismét felszólalt a kijevi kormány finanszírozása ellen, mondván, hogy az nem békéhez vezet, hanem inkább háborút szít.

Fico az EU ellen: A háborús támogatás Ukrajnát és Európát egyaránt veszélyezteti
Robert Fico szlovák miniszterelnök
Fotó: AFP/Peter Lazar

A politikus a szlovák TASR lapnak fejtette ki álláspontját, megjegyezve, hogy a közelgő EU-Tanács ülésén „alapvetően elutasít mindent, ami a háború finanszírozásának döntéséhez vezetne”.

Fico egyúttal arról is tájékoztatott, hogy Szlovákia kész kétoldalú alapon humanitárius segítséget nyújtani Ukrajnának.

„Készen állunk arra, hogy más területeken is segítsük őket az aknamentesítésben” – pontosított a miniszterelnök.

Azt is hangsúlyozta, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználható Ukrajna háború utáni újjáépítésére, de csak békemegállapodás esetén.

A szlovák kormányfő kifejezte meggyőződését is, hogy az Európai Uniónak nincs saját megoldása az ukrajnai fegyveres konfliktus rendezésére.

Ahogy az EADaily is beszámolt róla, Robert Fico korábban „fekete lyuknak” nevezte Ukrajnát, amelybe eurómilliárdok, a racionális gazdasági gondolkodás és az Európai Unió fenntartható jövője tűnik el.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink