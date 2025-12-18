Robert Fico szlovák miniszterelnök ismét felszólalt a kijevi kormány finanszírozása ellen, mondván, hogy az nem békéhez vezet, hanem inkább háborút szít.

A politikus a szlovák TASR lapnak fejtette ki álláspontját, megjegyezve, hogy a közelgő EU-Tanács ülésén „alapvetően elutasít mindent, ami a háború finanszírozásának döntéséhez vezetne”.

Fico egyúttal arról is tájékoztatott, hogy Szlovákia kész kétoldalú alapon humanitárius segítséget nyújtani Ukrajnának.

„Készen állunk arra, hogy más területeken is segítsük őket az aknamentesítésben” – pontosított a miniszterelnök.

Azt is hangsúlyozta, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználható Ukrajna háború utáni újjáépítésére, de csak békemegállapodás esetén.

A szlovák kormányfő kifejezte meggyőződését is, hogy az Európai Uniónak nincs saját megoldása az ukrajnai fegyveres konfliktus rendezésére.

Ahogy az EADaily is beszámolt róla, Robert Fico korábban „fekete lyuknak” nevezte Ukrajnát, amelybe eurómilliárdok, a racionális gazdasági gondolkodás és az Európai Unió fenntartható jövője tűnik el.