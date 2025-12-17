Legális és biztonságos abortuszt sürget a EP

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén támogatta azt az európai polgári kezdeményezést, mely egy uniós finanszírozású, önkéntes szolidaritási mechanizmus létrehozását sürgeti, valamint legális és biztonságos abortuszt biztosítana azoknak a nőknek, akik ehhez nem férnek hozzá.

A 358 szavazattal, 202 ellenében és 79 tartózkodás mellett szerdán elfogadott állásfoglalással a parlament Az én hangom, az én választásom: a biztonságos és hozzáférhető abortuszért elnevezésű kezdeményezést támogatta, amelynek szervezői korábban tizenkilenc uniós országban 1 124 513 érvényes és ellenőrzött támogatói nyilatkozatot gyűjtöttek össze. A korábban már befogadott kezdeményezéshez kapcsolódóan az Európai Bizottságnak 2026 márciusáig kell határoznia a tervezett intézkedésekről - tájékoztatott az uniós parlament szerdán.

Az állásfoglalást támogató európai parlamenti (EP-) képviselők a szövegben emlékezettek arra, hogy Európában még mindig sok nő nem fér hozzá a biztonságos és legális abortuszhoz, majd aggodalmukat fejezték ki azon jogi és gyakorlati akadályok miatt, amelyek több EU-országban továbbra is akadályozzák ezt a beavatkozást.

Felszólították az érintett országokat, hogy a nemzetközi emberi jogi normákkal összhangban reformálják meg az abortuszra vonatkozó jogszabályaikat és szakpolitikáikat. Az Európai Bizottságot pedig arra kérték, hogy hozzon létre egy olyan, EU-finanszírozással támogatott mechanizmust, mely önkéntes alapon áll nyitva a tagállamok előtt. Ez a pénzügyi mechanizmus lehetővé tenné a tagállamoknak, hogy a nemzeti jogszabályaikkal összhangban biztonságos terhességmegszakítást biztosítsanak bárki számára, aki nem fér hozzá biztonságos és legális abortuszhoz.

A parlament közleménye szerint az EP-képviselők hangsúlyozták az EU szerepét abban, hogy támogassa a szexuális és reproduktív egészség és jogok javítására irányuló erőfeszítéseket. Határozottabb európai fellépésre szólítottak fel a testi autonómia megőrzése, valamint a szexuális és reproduktív egészséghez és jogokhoz való egyetemes hozzáférés biztosítása érdekében, beleértve a családtervezési információkat, a megfizethető fogamzásgátlást, a biztonságos és legális abortuszt és az anyák egészségügyi ellátását.

Mély aggodalmukat fejezték ki továbbá a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség terén Európában és világszerte tapasztalt visszaesés miatt, beleértve a szexuális és reproduktív egészség és jogok visszaszorulását, illetve a szexuális és reproduktív egészség és jogok védelmezői elleni támadásokat. Az állásfoglalást támogató EP-képviselők elítélték továbbá azokat a mozgalmakat, melyek aláássák az egyenlőséget és az emberi jogokat, és amelyek ellenzik a nemek közötti egyenlőséget.