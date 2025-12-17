Győzött Magyarország!

Orbán Viktor miniszterelnök szerint Magyarország győzelmet aratott az EU-csúcs előtti tárgyalásokon: az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy az orosz zárolt vagyon kérdése nem kerül napirendre.

A kormányfő a Patrióták európai párt vezetői találkozójára érkezve Brüsszelben szerdán úgy fogalmazott, a háttértárgyalások eredményre vezettek.

Orbán Viktor ugyanakkor elutasította a közös uniós hitelfelvétel ötletét, amely az orosz vagyon helyett merült fel. Kijelentette: Magyarország nem vállal felelősséget olyan hitelért, amelyet Ukrajna támogatására használnának fel, és szerinte az Európai Uniónak sem szabad erre az útra lépnie. A miniszterelnök hangsúlyozta, a kormány mindent megtesz a javaslat megakadályozásáért, és szövetségeseket keres hozzá.

A közös hitelfelvételhez az uniós szabályok szerint továbbra is egyhangúság szükséges, ugyanakkor „a probléma az, hogy a jog már nem számít” – jelentette ki a miniszterelnök.

A kormányfő azt mondta: „átléptünk egy szovjet típusú fejlődési korszakba, vagy inkább egy jugoszláv típusú fejlődési korszakban vagyunk, amikor még úgy csinálunk, mintha lenne demokrácia, de mögötte már régen nincs szó erről, és mindenki tudja, hogy nem így van”.

Orbán Viktor felidézte: az orosz vagyon befagyasztásáról szóló döntési jogot, amelyet félévente közösen, egyhangúlag kellett volna meghozni, felülírták. Megfogalmazása szerint ez „egy teljesen nyilvánvaló justizmord, tehát jogsértés” volt. Hozzátette: „egy olyan passzust húztak elő az alapszerződésből, ami teljesen inadekvát, nem idevaló”.

A miniszterelnök szerint ezzel „felmondták Brüsszelben a lojális együttműködés alapelvét Magyarországgal szemben”, ami súlyos, és „ennek következményei lesznek”, hangsúlyozva: „nem mi húzzuk majd a rövidebbet”.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy „egy politikai géniusz tért vissza” a Patrióták körébe Andrej Babis cseh kormányfő személyében. A miniszterelnök úgy fogalmazott: ilyet még soha nem látott, mert a politikában eleve nagyon nehéz a visszatérés. Megjegyezte: egyszer régen neki magának is sikerült hasonló, de kérdésesnek nevezte, hogy erre ma is képes lenne-e.

Orbán Viktor hangsúlyozta: Babis, bár idősebb nála, „korhatár nélkül képes volt visszatérni”, és „fantasztikus győzelmet aratott”, amely a Patrióták győzelme is. Emlékeztetett arra, hogy Babissal közösen alapították meg az európai patrióta politikai családot.

Kiemelte: ez az első győzelem a megalakulásuk óta, pontosabban az első olyan siker, amikor egy patriótákhoz tartozó párt nemcsak megnyerte a választást, hanem kormányt is tudott alakítani. A miniszterelnök szerint ezért gyűltek most össze, hogy „megemeljék a kalapjukat Babis elnök úr előtt”.

Külföldi újságírók kérdéseire válaszolva kijelentette: Brüsszel önmagában is aggasztó szereplője az európai politikának, mert a tagállamok jogait napi szinten megkerülik. Hozzátette: olyan programokat akarnak előterjeszteni, amelyek tönkreteszik az európai gazdaságot, ide sorolva az „őrült, esztelen zöld elméleteket”, a bevándorláspárti és a háborúpárti politikát. Megfogalmazása szerint Brüsszel politikai veszélyt jelent egy olyan ország számára, mint Magyarország, ezért korlátozni kell az ebből fakadó kockázatokat.

Orbán Viktor kitért az Euroclearre is, hangsúlyozva: a belga cég veszélybe kerülhet, ha az Európai Unió továbbhaladna az orosz befagyasztott vagyon elkobzásának útján. Szerinte ennek rendkívül súlyos következményei lennének a vállalatra nézve.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a magyar érdekeket, a józan észt, a logikus gondolkodást és az alapelveket képviseli. Hozzátette: elmúlt két-három évben illúziót teremtettek arról, hogy Ukrajna háborús támogatása megvalósítható anélkül, hogy az európai polgárok fizetnék meg annak árát.A kormányfő szerint ez csalás volt, és kijelentette: ha háborút akarnak finanszírozni, annak költségeit meg kell fizetni, és az a feltételezés, hogy mindez a befagyasztott vagyonra alapozva megoldható, illúzió. Hozzátette: mindannyian meg fogják fizetni az árát.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: azért küzd, hogy Magyarország kimaradjon ebből az általa őrültnek és esztelennek nevezett stratégiából, és megvédje a magyar érdekeket. Ennek részeként azt szorgalmazza, hogy Magyarország ne fizessen és ne járuljon hozzá azokhoz az összegekhez, amelyeket a brüsszeli bürokrácia Ukrajnába kíván küldeni.

Újságírói kérdésre válaszolva a kormányfő kitért a Szőlő utcai javítóintézet ügyére. Mint mondta: minden lépést meg kell tenni, hogy az állam teljesítse a kötelességét, az állam teszi a dolgát, minden egyes visszaélést fel fognak fedni. „Azt nem tudom vállalni, hogy Magyarországon soha senki nem követ el visszaélést, azt vállalom, hogy aki visszaélést követ el, azt fülön fogjuk és azonnal a jog erejével lépünk fel ellene” – jelentette ki.