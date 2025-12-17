A magyarok döntöttek!

A magyarok nem akarják, hogy a háború miatt növekedjenek a terheik és elutasítják a baloldali megszorításokat – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videóban.

A miniszterelnök Brüsszelben azt mondta: nem érkezett üres kézzel, vele van „1,6 millió magyar ember véleményének súlya”.

Túl vagyunk minden idők egyik legsikeresebb konzultációján, amelynek az eredményei egyértelműek: a magyarok nem akarják, hogy a háború miatt növekedjenek a terheik és elutasítják a baloldali megszorításokat – mondta a kormányfő.

Hozzátette: az emberek 98 százaléka nemet mondott a többkulcsos adórendszerre, 97 százalék nem támogatja a családi adókedvezmények szűkítését, 96 százalék nemet mondott az édesanyák és fiatalok adómentességének eltörlésére. Az emberek 99 százaléka kiállt a rezsicsökkentés mellett és 98 százaléknyian nemet mondtak a társasági adó megemelésére – sorolta, kiemelve, a magyarok „nemet mondtak a baloldali megszorításokra, amelyekkel brüsszeli nyomásra Ukrajnába vinnék a magyar emberek pénzét”.

„Na, ez az, amit a magyarok nem akarnak. Nekünk nincs más dolgunk, mint érvényt szerezni a magyar emberek akaratának otthon, Budapesten, Magyarországon és itt, Brüsszelben” – fogalmazott.