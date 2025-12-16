Az Ukrajna támogatására szánt, befagyasztott orosz vagyonról szóló döntés jól demonstrálja azt, hogy Brüsszel már minden létező szabály áthágására készen áll, hogy háborúba vihesse egész Európát – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

De Wever (b) ellenezte Ursula von der Leyen bizottsági elnök javaslatát, miszerint mobilizálni kellene az Euroclear által Brüsszelben kezelt orosz jegybanki eszközöket

A külügyi tárca vezetője az európai uniós külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján arra figyelmeztetett, hogy a most történtek jól demonstrálják, hogy Brüsszel már minden létező szabály áthágására készen áll azért, hogy háborúba vihesse az egész kontinenst.

Mint mondta, összesen 80 ezer milliárd forintnyi összeget akarnak Ukrajnának adni, ami beláthatatlan, hatalmas összeg. Ráadásul ebből 46 ezer milliárd forintot Ukrajna felfegyverzésére akarnak költeni.

Szijjártó elmondta azt is, hogy az EU arra hivatkozott az orosz vagyon hosszú távú befagyasztásakor, hogy Oroszország energetikai vészhelyzetet állít elő Európában, márpedig ez szavai szerint óriási hazugság.

Magyarország felszólította az Európai Uniót: célkeresztbe kerültek az antifák – innen nehezen lesz visszaút

Az Egyesült Államok példáját követve az Antifa mozgalom terrorszervezetté minősítését kezdeményezte a magyar kormány az Európai Unióban – jelentette be Szijjártó Péter Brüsszelben.

Ezt megtettük mi is Magyarországon, és most azt kezdeményeztük, mégpedig december 10-én, néhány nappal ezelőtt hivatalosan írásos formában, hogy az Európai Unió is minősítse az Antifát terrorszervezetnek – közölte.

A tárcavezető szerint most majd világossá válik, hogy valójában ki mit gondol terrorizmusról, az erőszakról és a demokráciáról – írta meg a Mandiner.